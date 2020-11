‘Die marsmannetjespakken, het komt allemaal te dichtbij’, zegt de arts die corona kreeg

Een van de kwalen die Meta van der Woude (55) overhield aan haar corona met opname op de intensive care, is een allergie voor verkleinwoorden. ‘We gaan u eventjes verzorgen.’ ‘We gaan u een beetje uitzuigen.’ Haar advies: „Vertel mensen gewoon dat het vervelend wordt.”

De intensiviste van de Zuyderland-ziekenhuizen in Heerlen en Sittard bekijkt haar werk in gesprekken met haar collega’s nu veel vaker vanuit de patiënt. „Soms misschien te vaak. Ik probeer er niet in door te schieten.”

Ook in haar proefschrift (Studies into optimalization of care provided in the operating room and the intensive care unit), waarop Van der Woude onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, komt die ‘patiëntenblik’ terug. Onder meer in een onderzoek naar het meten van pijn, dat uitwijst dat verpleegkundigen zichzelf beter in staat achten de mate van pijn te beoordelen dan de patiënt zelf. In haar proefschrift roept ze juist op tot meer oog voor de extreme angst en eenzaamheid waar Covid-19-geïnfecteerden mee te maken krijgen. Ook bij het streven patiënten tijdens het beademen zo wakker mogelijk te houden, zet ze vraagtekens: „Zelf vond ik rust het prettigst.”

Eigenlijk had Van der Woude al op 25 juni van dit jaar moeten promoveren, maar in maart raakte ze besmet met corona, terwijl ze druk was met het behandelen van coronapatiënten. Donderdag 19 maart voelde ze zich ineens grieperig en verkouden. Een dag later had ze ook spierpijn en hoge koorts. Ze werd positief getest op corona.

Behalve wetenschapper was ze nu plots ook ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld op het gebied van beademing, pijn en een delier („Ik zag roze olifantjes dansen en verpleegkundigen zongen als gospelkoor”). Het was een angstig idee patiënt te zijn in een omgeving waar ze elk protocol en piepje kende. Toen haar situatie verslechterde, nam ze afscheidsfilmpjes op voor haar naasten. Tijdens haar coma (ze lag een week aan de beademing) werd ze vanuit Heerlen vervoerd naar het Radboudumc in Nijmegen, omdat haar collega’s het te belastend vonden haar te behandelen.

Drie ochtenden

NRC sprak de arts een half jaar geleden, kort nadat ze weer thuis was gekomen. Van werken was destijds nog geen sprake. Van der Woude was ernstig verzwakt, pas in augustus pakte ze de draad weer voorzichtig op in het ziekenhuis in Heerlen („Lekker dichtbij huis”): twee keer per week twee uur.

Inmiddels werkt ze drie ochtenden per week. „Twee ochtenden per week patiëntenzorg van niet-coronapatiënten. De andere ochtend besteed ik aan niet-klinische taken: het maken en vernieuwen van protocollen en het verrichten van intern calamiteitenonderzoek.”

Behoorlijk wat van de overige tijd gaat op aan therapie en thuis oefenen. „Ik heb nog twee à drie keer per week fysio, één à twee keer per week een gesprek met een psycholoog en om de twee weken logopedie.” Ze is snel vermoeid. „Ik wil meer doen dan mijn lijf aankan. Dat is lastig. De godganse dag taken afwisselen en tussendoor steeds pauzes nemen. Ik ben gewend klussen af te maken.”

Haar spierkracht is ook nog veel minder. „Thuis is het al lastig, als ik een bos bloemen in het water wil zetten of het water in een pan wil afgieten. Ik heb de afgelopen tijd best veel kapot laten vallen. Tijdens mijn werk moet ik fysieke handelingen bij patiënten, zoals het aanbrengen van beademingsbuizen en het prikken van grote infusen, aan collega’s overlaten. Als arts wring je je vaak in een rare houding. Dat is zwaar. Langere tijd staan is een opgave.”

De logopedie is gericht op een stemband. „Ik kon de toonladder niet meer zingen. Het wordt stilaan iets beter. Nu kan ik al baspartijen meebrommen. De hoge tonen lukken nog niet.”

Herbeleving

Herbeleving ligt voortdurend op de loer. Kort geleden moest ze toch even aan de slag met coronapatiënten. Een noodgeval. „Collega-intensivisten waren druk. Toen heb ik een arts-assistent die in een box [geïsoleerde eenpersoonskamer] bezig was met een coronapatiënt door de deur heen begeleid, als supervisor. Dat lukt dan, min of meer op de automatische piloot. Maar vol meedraaien tussen alle coronagevallen is geen optie. Het omkleden, die marsmannetjespakken, het komt allemaal te dichtbij. Dat roept angsten op. De persoonlijke gesprekken ... dat kan ik niet aan op dit moment. Ik zie de patiënten nu soms wel als ze worden binnen gebracht op hun bedden. Met de mensen in witte pakken erbij. Dat vind ik heftig om te zien.”

Of Van der Woude voldoende herstelt om haar oude werk weer echt helemaal op te pakken, is nog onduidelijk. „Zo niet, dan moet ik iets anders gaan doen. Ik denk dat ik door mijn ervaringen met het virus meerwaarde heb op IC’s, maar bijvoorbeeld ook op een post-IC-poli, waar mensen na hun tijd op de intensive care nog langskomen. En de onderzoeken die ik deed voor mijn promotie zijn natuurlijk welkome extra bagage, als ik noodgedwongen op zoek moet naar wat nieuws.”