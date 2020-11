‘Macron wil lockdown in Frankrijk in drie stappen versoepelen’

Franse lockdown wordt in drie fases versoepeld

In Frankrijk wordt de lockdown de komende weken stapsgewijs versoepeld. Dinsdag licht president Emmanuel Macron toe hoe de beperkingen in drie fases zullen worden verlicht, laat een woordvoerder van de Franse regering zondag weten. „Enerzijds worden de regels aangepast naar gelang de algehele situatie verbetert en anderzijds moet een nieuwe heropleving van de epidemie worden voorkomen”, aldus de woordvoerder tegen Le Journal du Dimanche.

Bij het ingaan van de confinement op 30 oktober had de overheid beloofd dat winkels eventueel weer open zouden kunnen per 1 december. De huidige besmettingscijfers lijken zo’n tegemoetkoming aan winkeliers toe te laten. Veel winkels halen in de kerstperiode een groot deel van hun omzet. Volgens Le Journal du Dimanche volgen verdere versoepelingen „vóór de eindejaarsvakantie en daarna vanaf 1 januari”. Voor cafés en restaurants gelden nog wel strenge regels, en de woordvoerder stelt, net als het ministerie van Volksgezondheid afgelopen donderdag, dat voorzichtigheid geboden is. Mensen moeten nog zoveel mogelijk thuis blijven.

Zaterdag registreerde het ministerie van Volksgezondheid een fikse afname in het aantal nieuwe coronagevallen: in een etmaal waren er 17.881 nieuwe besmettingen geconstateerd. Van donderdag op vrijdag waren dat er nog 22.882. In de afgelopen vijf dagen was ook sprake van een daling van het aantal mensen dat met Covid-19 werd opgenomen in Franse ziekenhuizen.