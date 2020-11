Broodjesverkoop en de gage van Frans Bauer – elke euro telt voor FC Twente

Vier keepers, twee verdedigers, vijf middenvelders en één aanvaller. Meer spelers had FC Twente deze zomer niet. „Niet veel”, besefte aanvoerder Wout Brama (34) tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen. „We sprongen met elkaar in het diepe, zonder idee waar het dit seizoen op zou uitdraaien. Er moesten jeugdspelers worden bijgehaald om te kunnen trainen. Het is natuurlijk niet zo dat er op één dag tien nieuwe spelers bij komen.”

Sterker nog: zelfs de twaalf overgebleven spelers van vorig seizoen waren niet zeker van hun plek. FC Twente moest worden gestript, vond de directie van de Enschedese club. En hoe grondiger, des te beter. Niet alleen trainer Gonzalo Garciá moest daarom plaatsmaken, maar ook diens gehele staf, behalve de keeperstrainer.

„Anders komt die verandering nooit”, meent algemeen directeur Paul van der Kraan. Met technisch directeur Jan Streuer zette hij de verbouwing in gang. Het FC Twente van vorig jaar, dat met veilig voetbal veertiende werd, moest weer sprankelen. Jagen. Aanvallen. Vermaken. Met spelers die, als het even kon, ook wat minder verdienden dan hun voorgangers.

Een duidelijk doel, maar of ook de supporters het zouden begrijpen, was nog maar de vraag. Een metamorfose kost tijd – tijd die snel opraakt als prestaties uitblijven. „Ik had wel mijn twijfels”, zegt Lucas Fransen, voorzitter van de Vriendenkring FC Twente, de grootste supportersvereniging van de club. „Als je club in de zomer nog twaalf spelers heeft, verwacht je niet meteen een topseizoen.”

Guitige spits

Zes maanden later is de vertwijfeling weg. FC Twente staat vijfde. Nieuwe spelers lijken perfect bij elkaar gepuzzeld, terwijl trainer Ron Jans, na zijn ontslag in de Verenigde Staten weer terug in de Eredivisie, wordt geprezen om zijn positieve aanpak. „De trainer brengt energie naar de club en die krijgt hij terug”, zegt Brama. Van der Kraan: „Als je een groepsproces in gang wilt zetten, moet je Ron hebben. Hij benadrukt de goede dingen. Niet wat spelers niet kunnen.”

Zondag had FC Twente een plek kunnen klimmen. Maar tegen PSV, nummer vier op de ranglijst, bleef het in de eigen Grolsch Veste bij 1-1, na goals van Donyell Malen en Danilo namens de thuisclub.

Weer Danilo dus, de 21-jarige Braziliaan die van Ajax wordt gehuurd. Hij scoorde negen keer in negen Eredivisieduels en heeft een glimlach waarmee hij zelfs de meest stugge Tukkers voor zich inneemt – zeker als hij scoort. De guitige afmaker uit São Paulo staat vaak op de goede plek, waarna hij wordt aangespeeld door de opgeleefde Tsjechische pingelaar Vaclav Cerny (ex-Ajax), die wordt gehuurd van FC Utrecht, en de snelle Queensy Menig, die zondag ontbrak vanwege een positieve coronatest.

„Vergeet vooral de rest niet”, zegt aanvoerder Brama. Juist vanwege de krapte in de selectie, hebben jonge spelers als Jayden Oosterwolde (19) een basisplaats veroverd. „Wat uit nood geboren is, heeft wat moois opgeleverd.”

Zelf hervond Brama het plezier, nadat hij vorig seizoen buiten het elftal was komen te staan. Geen klik met ex-trainer Garcia. Brama, in zijn herinnering de jongste speler van het kampioenselftal van FC Twente in 2010, trainde soms in afzondering. „Maar stoppen? Dan ben je een wegloper. Nadat ik de trainer had gesproken, heb ik bijgetekend. Ik hoef geen garanties, maar wilde wel een eerlijke kans. Die heb ik gekregen.”

Broodje ham

Buiten het veld is de sfeer al net zo goed. Zondag vestigden supporters een nieuw record met de verkoop van broodjes warme Twenteham aan alle thuisblijvers voor de tv. Bij de eerste actie verkochten ze 1.600 ‘Ik mis oe’-pakketten, dit weekend 5.000. Met een man of zeventig vulden ze de bestelbusjes die op weg gingen naar de tientallen distributiepunten, van waaruit de broodjes over het Twentse achterland werden verspreid – tot in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam aan toe.

De verkoop had hoger kunnen uitvallen, mits slagerij Peters uit Hengelo niet door zijn voorraad ham heen was geweest. „De opbrengst van de actie schat ik op 75.000 euro voor de club”, aldus voorzitter Fransen van de Vriendenkring FC Twente.

Namens de supportersvereniging overhandigde Fransen eind oktober nog een cheque van 30.000 euro aan trainer Jans, bedoeld voor de coronatesten die de selectie voor elk duel moet ondergaan. Fransen: „We halen per jaar een ton aan contributie op, waarvan we nu een heel groot deel overhouden. Het grote feest dat we dit jaar zouden geven, gaat bijvoorbeeld niet door. We hadden de crème de la crème van Nederlandse artiesten als line-up. Frans Bauer, Romy Monteiro. Hun gages zijn nu voor de club.”

Voor algemeen directeur Van der Kraan is elke euro er één. Net toen hij eindelijk een buffer dacht te hebben aangelegd bij FC Twente, brak de coronacrisis uit en gingen er tonnen aan verwachte wedstrijdbaten verloren. Daardoor is de financiële positie van de club onzekerder geworden.

Op verzoek van de KNVB heeft Van der Kraan zich alvast gemeld bij het zogenoemde ‘laatste loket’: de Rijksoverheid. Bij gebrek aan een collectief steunpakket voor het profvoetbal kunnen clubs hier aankloppen om de financiële nood te ledigen, mits dit het gevolg is van de coronacrisis. FC Twente is de enige club uit het profvoetbal die zich tot de overheid in Den Haag heeft gewend. Andere clubs, in met name de Eerste Divisie, zijn vooralsnog geholpen met de NOW-regeling.

Seizoenkaarthouders

Dat FC Twente deze weg volgt, is niet uit acute nood. „We doen dit met het oog op volgend seizoen’’, zegt Van der Kraan. „Hoe langer we zonder publiek spelen, hoe groter de kans dat we seizoenkaarthouders tegemoet moeten komen. Veertig procent heeft aangegeven gecompenseerd te willen worden, wat betekent dat we 2,5 miljoen euro zouden moeten terugstorten. Geen idee van welk geld we dat zouden moeten doen.”

Het geld is er nog niet. FC Twente fungeert als pilot, verklaart de directeur, waarbij de club en de KNVB het proces willen doorlopen dat aan een mogelijke storting uit Den Haag voorafgaat. Van der Kraan: „We mogen blij zijn als we voor Kerst weten waar ons verzoek op uitdraait. Of we daadwerkelijk steun krijgen.”