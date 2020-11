Brazilianen de straat op nadat witte beveiligers een zwarte man doodslaan

João Alberto Silveira Freitas, een zwarte lasser, ging vorige week donderdag boodschappen doen in een Carrefoursupermarkt in Porto Alegre in het zuiden van Brazilië. Om nog onopgehelderde redenen kreeg hij ruzie in de supermarkt, waarna hij door twee bewakers werd gevolgd naar de uitgang. Nadat hij een van de bewakers een duw gaf, begonnen de twee hem te slaan, zo is op beelden te zien. Minutenlang bleven de beveiligers slaan, terwijl Freitas hevig bloedend een gruwelijke dood stierf. Niemand greep in.

Zo’n 57 procent van de Braziliaanse bevolking is zwart of gemengd, maar van de ruim zestigduizend Brazilianen die jaarlijks door geweld om het leven komen, is naar schatting 70 procent zwart of gemengd. De beelden van de dood van Freitas hebben dan ook een open zenuw geraakt. Duizenden Brazilianen gingen dit weekend de straat op om te protesteren tegen zijn dood. De woede richtte zich ook tegen supermarktketen Carrefour. In steden als São Paulo en Rio de Janeiro bezetten demonstranten supermarkten. Op sociale media werd opgeroepen tot een boycot. De Franse keten, met filialen door heel Zuid-Amerika, liet weten het contract met het beveiligingsbedrijf per direct te verbreken, noemde de gebeurtenis een zwarte dag, en benadrukte dat het een zo divers mogelijk personeelsbeleid probeert te voeren.

Diepgeworteld racisme

President Jair Bolsonaro zag zich genoodzaakt te reageren via een videoboodschap om verdere escalatie te voorkomen. „We zijn een diverse bevolking. Uit wit, zwart, gemengd en inheems is deze rijke en geweldige bevolking voortgekomen. In een Braziliaanse familie tref je zo veel verscheidenheid aan, meer zelfs dan in een heel land.”

Bolsonaro ontkende dat er bij de dood van Freitas racisme in het spel was. Bolsonaro’s zoon, politicus Eduardo Bolsonaro, beschuldigde oud-president Lula en niet nader aangeduide ‘linkse krachten’ ervan uit te zijn op het creëren van een eigen George Floyd, om het land te destabiliseren. Deze zomer werd in de Verenigde Staten langdurig en fel geprotesteerd nadat Floyd, een zwarte man, daar om het leven kwam door toedoen van politiegeweld.

Ook vicepresident Hamilton Mourão probeerde de protesten te sussen door te zeggen dat racisme in Brazilië helemaal niet bestaat. Intussen kwam dit weekend in Brazilië opnieuw een discussie op gang over waarom racisme daar toch zo hardnekkig wordt ontkend. De feiten en ook de sociale verhoudingen in het land tonen immers aan dat het juist diepgeworteld is. Om de 23 minuten wordt een zwarte Braziliaan vermoord. Van de ruim zesduizend politiedoden jaarlijks, zijn de slachtoffers in 80 procent van de gevallen zwart. In het Braziliaanse Congres zitten nog altijd vrijwel geen zwarte of gekleurde politici, representatie in de media en het bedrijfsleven is mager, en 64 procent van de werklozen is zwart of van gemengde afkomst.

„We hoeven alleen maar om ons heen te kijken om te zien hoe de verhoudingen liggen. We weten allemaal dat als Freitas geen zwarte man was geweest, dat hij dan niet zo hard was mishandeld tot de dood erop volgde”, aldus Márcia Lima van de Universiteit van São Paulo, een van de weinige gemengde sociologen in het land.

Perfecte smeltkroes

Deze feiten strookten lang niet met het Braziliaanse zelfbeeld. Op school leren Brazilianen dat hun land opgebouwd is volgens de theorie van de zogeheten ‘raciale democratie’. De term werd in de jaren dertig van de vorige eeuw geïntroduceerd door de Braziliaanse socioloog Gilberto Freyre; hij stelde Brazilië voor als de perfecte smeltkroes van nazaten van inheemsen, Afrikanen en Europeanen. Hoewel het de slavernij als laatste op het Amerikaanse continent had afgeschaft (1888) en de meeste Afrikanen had verscheept (naar schatting tussen de 3,5 en vijf miljoen), was Brazilië trots dat het geen segregatie of rassenrellen had gekend, zoals die zich voordeden in de VS.

Dat zelfbeeld begint steeds meer te wankelen. Zwarte Brazilianen realiseren zich dat zij veel meer risico’s lopen om door geweld om het leven te komen, en dat zij veel moeilijker uit de achterstandspositie kunnen komen. Mede geïnspireerd door de wereldwijde protesten van de Black Lives Matter-beweging, beginnen jonge Brazilianen zich te verzetten tegen de plaats die hen is toebedeeld.

„De dood van Freitas is op zich niet nieuw in Brazilië, want er worden hier zo vaak zwarte Braziliaanse mannen vermoord, maar het gebeurt in een tijd waarin alles op scherp staat en er een generatie activisten is die het niet meer accepteert”, zegt de zwarte schrijfster Djamila Ribeiro. „Daarbij is de uitlating van Bolsonaro enorm naïef: het is niet zo dat racisme wordt weggenomen door vermenging van rassen. De realiteit in Brazilië is dat ook gemengde mensen racistisch kunnen zijn. In dit geval waren de bewakers wit, maar er zijn voorbeelden van dat bewakers of agenten gemengd zijn en de slachtoffers zwart. Structuren die stammen uit de koloniale tijd waarin witte en lichtgekleurde elites het voor het zeggen hadden, zijn vaak nog steeds intact in de huidige Braziliaanse maatschappij. Daar moet verandering in komen.”

