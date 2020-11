‘Armenië was zelfgenoegzaam’

In krap zes weken tijd verloren de Armeniërs een flink deel van de gekoesterde etnisch Armeense enclave Nagorno-Karabach, die het in de jaren negentig op Azerbeidzjan veroverde. Hoewel over de definitieve status van de regio nog moet worden beslist, zijn duizenden Armeniërs ontheemd geraakt en op de vlucht geslagen. Op hun beurt hopen de Azerbeidzjaanse inwoners van Karabach na jaren terug te keren naar de dorpen waarvandaan zij ooit werden verdreven.

Armenië lijkt de strijd op alle vlakken te hebben verloren. Hoe kwam het zover? Volgens de Armeens-Amerikaanse militair analist Richard Giragosian, directeur van de Armeense denktank Regional Studies Center in Jerevan, ligt de oorzaak niet alleen bij de Azerbeidzjaanse militaire overmacht, maar ook bij Armeense zelfgenoegzaamheid.

De oorlog begon eind september met de beslissing van de Karabachse autoriteiten hun parlement naar de voor Azerbeidzjan cruciale stad Sjoesja te verhuizen. Deed dat de fragiele status quo kantelen?

„Absoluut. Die beslissing kwam bovenop een serie uitspraken van de Armeense premier Nikol Pasjinian dat Karabach Armeens is en zal blijven. En dat terwijl hij bij zijn aantreden in 2018 de indruk wekte aan een oplossing te willen werken. Armenië heeft de uitwerking van al die provocaties aan Azerbeidzjaanse kant vreselijk onderschat. De Azerbeidzjanen zijn al jaren extreem gefrustreerd over het gebrek aan voortgang in de onderhandelingen en voelen zich misleid.

De regering in de Armeense hoofdstad Jerevan heeft de Armeniërs in Karabach de strijd grotendeels zelf laten opknappen. Waarom?

„Jerevan heeft zich militair afzijdig gehouden omdat het vreesde in een directe oorlog met Azerbeidzjan te verzeilen, en misschien zelfs met Turkije. President Pasjinian redeneerde dat de Armeniërs van Karabach óf alle credits zouden krijgen óf alle verliezen moeten dragen. Vergeet niet dat Armenië de onafhankelijkheid van Nagorno-Karabach als zodanig nooit heeft erkend. Het gebied is heel belangrijk, maar vormt ook een obstakel voor regionale ontwikkeling.”

Toch lijkt het verlies in Karabach vooral het gevolg van een reeks inschattingsfouten aan Armeense zijde.

„Ja en nee. De oorlog heeft de zelfgenoegzame Armeense mythe van onoverwinnelijkheid doorbroken. Maar beslissende factor was de onverwachte en ongekende Turkse militaire interventie ten behoeve van Azerbeidzjan en de inzet van geavanceerde Turkse drones.”

Hoe kunnen niet alleen de Armeniërs, maar ook de NAVO de Azerbeidzjaans-Turkse militaire opbouw in de afgelopen jaren hebben gemist?

„De Turkse steun werd heel slim verpakt in gezamenlijke militaire oefeningen. De laatste, in augustus, heeft de weg bereid voor de aanval op Karabach van september. Turkije is al langer niet meer zo’n betrouwbare NAVO-bondgenoot. Aan Amerikaanse zijde is er sprake van verwaarlozing, de focus ligt op andere regio’s dan de Kaukasus. Een grote fout.”

Hebben de Armeniërs hun bondgenootschap met de Russen onderschat?

„Zeker. Poetin reageerde in eerste instantie opvallend passief. Maar algauw zag hij kans de situatie in zijn voordeel te buigen. Uiteindelijk heeft hij op alle vlakken de overwinning behaald: de aanwezigheid van een Russische vredesmacht in Karabach geeft hem invloed in Armeens Karabach en in Azerbeidzjan. Armenië is helemaal terug in de Russische invloedssfeer, Pasjinian rest niets dan zich gehoorzaam op te stellen.”

Vorige week zei Poetin dat in oktober al een deal op tafel lag om de Azerbeidzjaanse opmars te stoppen, maar dat Armenië weigerde.

„Poetin speelt een handig spel. Hij steunde Pasjinian in diens uitleg dat hij geen keus had dan het voorstel te accepteren, waarmee Poetin een signaal gaf aan de Armeense oppositie dat die zich gedeisd moet houden. Tegelijk legde hij druk op de premier door hem openlijk de schuld ervan te geven dat de oorlog niet eerder werd gestopt. Poetin houdt als gebruikelijk alle partijen in zijn greep. Mogelijk hoop Turkije nog op toezeggingen, maar onduidelijk is of die er komen.”

Toch lijken de Armeniërs niet erg bereid tot compromissen.

„Armenië heeft de afgelopen jaren een onwrikbaardere positie ingenomen waar het gaat om Nagorno-Karabach, met nauwelijks ruimte voor concessies. Ook overheerst het idee dat de oorlog voorbij is sinds de Armeense overwinning in de jaren 90. Die overwinning was de eerste voor Armenië in tweeduizend jaar. Het is voor een natie die de Turkse genocide [van 1915] heeft overleefd psychologisch heel moeilijk om daar afstand van te doen.”

Pasjinian gaat de geschiedenis in als verliezer. Heeft hij nog een politieke toekomst?

„Hij wordt niet echt bedreigd. De oppositie is te zwak en gebonden aan de vorige, corrupte regering. Het is eerder zijn eigen achterban die hij dreigt te verliezen. Het beste zou zijn vervroegde verkiezingen te houden, om zijn mandaat te hernieuwen.”

Richard Giragosian (1965) is oprichter en directeur van het Regional Studies Center, een onafhankelijke denktank in Jerevan, Armenië. Hij werkt daar ook aan de universiteit. Daarnaast is hij analist voor Al Jazeera. Daarvoor werkte Giragosian als consultant, onder meer voor een EU-delegatie naar Armenië. Hij is half Amerikaans en werkte ook voor de Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie.