Ajax weer koploper na winst op Heracles Almelo

Ajax is alleen op kop gekomen in de Eredivisie. De club uit Amsterdam won zondag het thuisduel met Heracles Almelo (5-0) in een lege Johan Cruijff Arena. Lassina Traoré, David Neres en Zakaria Labyad scoorden voor rust. Dusan Tadic en Labyad troffen in de tweede helft doel.

Ajax profiteerde van het gelijkspel van Vitesse zaterdag tegen FC Groningen (1-1). Davy Klaassen, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad vielen geblesseerd uit tegen Heracles. Bij de bezoekers liep Robin Pröpper mogelijk een zware knieblessure op tijdens een duel met Traoré. De aanvoerder ging huilend van het veld.

Ajax speelt woensdag tegen FC Midtjylland in de Champions League. Mogelijk is de Braziliaanse aanvaller Antony dan weer inzetbaar. Hij is bijna hersteld van een hamstringblessure. Later op zondag spelen ook Feyenoord (uit tegen Fortuna) en PSV (uit tegen Twente) nog in deze speelronde van de Eredivisie. (ANP)