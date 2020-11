Aantal supersnelle e-bikes in afgelopen drie jaar bijna verdubbeld

Het aantal suppersnelle e-bikes is de afgelopen drie jaar in Nederland bijna verdubbeld. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Halverwege dit jaar telde Nederland ruim 21.000 zogeheten speedpedelecs, een e-bike die tot 45 kilometer per uur rijdt. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van vorig jaar en dus bijna een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

De meeste eigenaren zijn tussen de 45 en 65 jaar. Dat is jonger dan die van een ‘normale’ e-bike. Daar ligt de leeftijd tussen de 65 en 75 jaar. Op de speedpedelec is het dragen van een helm verplicht.

In de provincie Utrecht zijn de snelle fietsen het populairst, met 159 particuliere speedpedelecs per 100 duizend inwoners. Daarna volgen Gelderland (137 speedpedelecs per 100.000 inwoners) en Groningen (136). In Limburg (64) en Flevoland (73) zijn speedpedelecs het minst populair. De fietsen komen vooral voor in gemeenten in weinig stedelijke gebieden en minder vaak in de grote steden.