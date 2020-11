Vogelgriep bij Fries bedrijf vastgesteld, 90.000 vleeskuikens geruimd

Bij een pluimveebedrijf met 90.000 vleeskuikens in het Friese dorp Witmarsum is vogelgriep (H5) vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zaterdag. Om verspreiding te voorkomen wordt het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VVWA).

Waarschijnlijk gaat het om een hoogpathogene variant van de vogelgriep, meldt het ministerie. In een straal van 3 kilometer liggen drie andere puimveebedrijven. Die worden onderzocht. Binnen 10 kilometer liggen nog tien andere pluimveebedrijven. Voor dit gebied is per direct een vervoersverbod afgekondigd.

Twee weken geleden werd ook al bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Puiflijk de vogelgriep vastgesteld. Bij dat bedrijf en nog een ander pluimveebedrijf werden toen zo’n 215.000 leghennen geruimd. Nog twee weken eerder werd al een landelijke ophokplicht afgekondigd nadat op een pluimveebedrijf in Altforst een zeer besmettelijke vogelgriep (H5N8) werd vastgesteld. Bedrijven moeten sindsdien hun pluimvee en vogels voor onbepaalde tijd binnenhouden. Verder is ook bij pluimveebedrijven in Duitsland de vogelgriep aangetroffen.

De ziekte is afkomstig van wilde vogels. In Nederland zijn er daar al duizenden van gestorven. Vogelgriep kan mogelijk gevaarlijk zijn voor mensen. Het kan overspringen van vogels op mensen, al is dat in het geval van H5N8 tot nu toe nog niet voorgekomen.