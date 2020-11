Twee mannen overleden door geweld in Arnhem

In Arnhem zijn vrijdag en zaterdag twee mannen door geweld om het leven gekomen, meldt de politie. Het eerste slachtoffer, een 55-jarige man uit Laren, werd vrijdagmiddag in Arnhem neergeschoten in zijn auto en overleed later aan zijn verwondingen. Tijdens het onderzoek naar die schietpartij stuitte de politie op een adres waar zij vrijdagnacht een zwaargewonde man aantrof. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zaterdag overleed aan zijn verwondingen.

De politie heeft niets bekendgemaakt over de identiteit en de doodsoorzaak van de tweede man. Volgens De Gelderlander en De Telegraaf gaat het om de 74-jarige directeur van een incassobureau uit Soest en hadden de twee overleden mannen een zakelijk conflict met elkaar. Mogelijk heeft deze man zichzelf van het leven beroofd. Dezelfde kranten leggen een link met een derde sterfgeval: in Amersfoort kwam vrijdagmiddag ook een man door geweld om het leven in een auto.

De kranten schrijven bovendien dat er mogelijk sprake is van nóg een dodelijk slachtoffer, omdat de man uit Soest zou hebben aangekondigd drie moorden te willen plegen. De politie zegt op de hoogte te zijn over de mediaberichten, maar kan daar zelf nog geen uitspraken over doen. Wel vraagt zij mensen die de mannen kennen of de schietpartijen hebben gezien zich te melden.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.