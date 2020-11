Segers kritisch op ‘helemaal niet zo liberale’ VVD

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft op het online partijcongres van de ChristenUnie zaterdag hard uitgehaald naar coalitiepartner VVD. Hoewel Segers premier Mark Rutte prijst voor de manier waarop hij Nederland door de coronacrisis probeert te leiden, hekelde Segers de „stuk of 35 liberalen” uit de VVD-fractie met wie de ChristenUnie ook moet werken. Die samenwerking is soms „een spijkerbed”, aldus Segers.

Segers noemde een reeks thema’s, zoals vluchtelingen, klimaat en vaccinatie, waarover hij deze kabinetsperiode scherp met de liberalen van mening verschilde. VVD’ers zijn mensen „die, net als wij, pleiten om de kinderen vanuit de modder van Moria hierheen te brengen, daar tegen stemmen. Die aarzelen bij de zorg voor de schepping. Die ons individualistische belastingstelsel zo ongeveer hebben uitgevonden. En die als het gaat over een mogelijke vaccinatiedrang of zelfs dwang soms helemaal niet zo liberaal zijn.”

Met dat laatste voorbeeld refereert Segers aan een Kamerdebat afgelopen week, waarin VVD-Kamerlid Hayke Veldman zei dat de politiek moest nadenken over het maken van onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden als uiteindelijk te weinig mensen bereid zijn zich tegen corona te laten inenten. In de coalitie ontstond hier de afgelopen dagen onmin over, omdat de ChristenUnie en ook het CDA bang zijn dat dit soort discussies het draagvlak voor vaccinatie juist kunnen ondermijnen.

Waarschuwing

In zijn speech toonde Segers zich niet bescheiden over zijn partij. „Links heeft ons nodig, rechts zoekt onze hulp”, zei hij. „Daardoor is onze invloed groter dan ons getal.” Hij waarschuwde daarbij dat de prijs voor deelname van de ChristenUnie aan een volgende coalitie „hoger wordt”. Segers zei dat het voor zijn partij onacceptabel is als er een ‘voltooid leven’-wet komt, die D66 heeft ingediend, en wil ook niet dat de wettelijke bedenktijd van vijf dagen voor abortus wordt geschrapt.

Segers nam het ook fel op voor de vrijheid van onderwijs, waarover de afgelopen weken een verhit politiek debat ontstond nadat ChristenUnie-minister Arie Slob (Onderwijs) het verwijt kreeg dat hij te weinig afstand nam van christelijke scholen die homoseksualiteit afwijzen. Maar artikel 23, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt, is voor de ChristenUnie niet onderhandelbaar, stelde Segers. „Politiek betekent soms dat je op de rem moet trappen.”

In zijn openingswoord voor het congres zei partijvoorzitter Piet Adema dat het beeld dat lhbti’ers bij de ChristenUnie niet welkom zijn, dat door de publiciteit rond Slob ontstond, „ons als partij raakt”. Adema zegt dat de ChristenUnie juist streeft naar diversiteit en inclusiviteit en beloofde dat de partij zich daar „meer dan tot nu toe voor zal inzetten”.