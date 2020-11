Schreeuw van Den Ouden

Kunstschilder Willem den Ouden (92) kreeg een „ontstellend bericht”, vertelt hij in zijn woonhuis en atelier in Varik, aan de dijk langs de Waal. „Ze waren erachter gekomen dat ik in contact was geweest met iemand met corona. Ik kon geïnfecteerd zijn. Eerst merkte ik niets. Maar het virus is gemeen en sloeg na twee dagen heftig toe. Ik dacht: Dit is het einde, ik heb immers de zeer kwetsbare leeftijd”. En wonder boven wonder: Den Ouden kwam corona te boven. Zijn paniek drukte hij uit in het schilderij Zelfportret met corona mondkapje. Het staat, half naar het licht, in zijn atelier op de ezel, naast een langgerekte spiegel. Daarin keek hij naar zichzelf.

Den Ouden is een van de belangrijkste landschapsschilders van ons land, met de Waal en de onmetelijke luchten vol rivierlicht daarboven als onderwerp. Sinds 2011 legt hij zich toe op het zelfportret. Den Ouden: „Voordat ik met olieverf begin, leg ik met houtskool de compositie en verhoudingen vast. Zo zat ik dan voor de spiegel, de handen tegen het hoofd en met die starende ogen. Ik wilde per se een zwart jasje aan tegen een zwarte achtergrond. Het blauw van de kiel is puur ultramarijn, dat springt eruit. Net als het wit van het kapje. Ik ben rechtshandig, dus ik schilderde met mijn rechterhand de linker. Maar omdat het schilderij zuiver symmetrisch is, werd ik gedwongen met links de rechterhand te schilderen.”

De gelijkenis tussen Den Oudens zelfportret en het schilderij De schreeuw (1893) van Edvard Munch is opvallend: „Ik moest er inderdaad aan denken. Als je goed kijkt, zie je onder het coronakapje de contouren van een geopende mond. Dat is precies de mond van De schreeuw. Die figuur legt de handen plat tegen de zijkant van het gezicht. Zo begon ik ook, maar dat drukt geen paniek uit. Dus ik oefende met mijn ellebogen steeds hoger. Ik wilde de beweging uitdrukken van in wanhoop naar je hoofd grijpen.”

Zo’n kwart eeuw geleden verzette Den Ouden zich fel tegen dijkverzwaring aan de Waal. Dat gaf hem landelijke bekendheid. Dichter Willem van Toorn was een van zijn medestanders. Hij schreef in zijn onlangs verschenen bundel De dagen over de zelfportretten van Den Ouden: Hij zou/ nu toch de dood of hoe je het wilt noemen// eens voor zich moeten zien, maar wat hij ziet/ is het licht dat hij zijn leven lang probeerde/ te laten voortduren in verf.

Kijk eens goed naar het coronazelfportret: veel zwart, zeker, maar wat de blik vangt is het helwitte licht op het hedendaagse mondkapjesgelaat.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 november 2020