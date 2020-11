Leidse school neemt afstand van omstreden opdracht over geweld en islam

Het Leidse Visser ’t Hooft Lyceum neemt afstand van een schrijfopdracht over de islam en geweld die leerlingen afgelopen week moesten maken bij het vak godsdienst. Dat schrijft de protestantse school zaterdag op haar website. Leerlingen van de derde klas vwo was gevraagd een krantenartikel te schrijven over vragen als „hoe komt het dat mensen geloven in een godsdienst die zoveel geweld voortbrengt?” en „waarom zijn er zoveel moslimterroristen?”. De opdracht leidde ertoe dat een islamitische leerling ontdaan het klaslokaal verliet.

Een foto van het beeldscherm waarop de opdracht beschreven stond, belandde vrijdag op sociale media waarna van meerdere kanten kritiek klonk. Zo schreef opiniesite Joop dat er sprake was van „moslimbashen” en noemde de politieke partij Denk de opdracht islamofoob.

‘Respect voor elkaar’

De directeur van de middelbare school, Ron Onderwater, schrijft nu in een verklaring dat „geen enkel geloof of levensbeschouwing als geheel mag worden aangesproken op de acties van een kleine groep”. Ook zegt hij het te „betreuren als mensen zich door deze opdracht gekwetst voelen”. „Wij hebben respect voor elkaar, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.”

Voorzitter Frits Hoekstra van de overkoepelende Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) zegt bovendien tegen de NOS dat de opdracht „intellectueel en moreel niet erg sterk” was. Hij stelt dat de opdracht niet eerder is gegeven en dat de kwestie is besproken met de docent. Het is niet duidelijk of er consequenties voor de onderwijzer volgen.