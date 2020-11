‘Jongeren FVD kregen promotie ondanks antisemitische uitingen’

Een aantal leden van Jongeren Forum voor Democratie (JFVD) heeft op sociale media antisemitische denkbeelden, nazi-gedachtegoed en andere extremistische uitingen met elkaar gedeeld. Dat schrijft Het Parool zaterdag op basis van screenshots van WhatsApp-groepen, Instagram en gesprekken met betrokkenen. Toen een aantal leden het bestuur van de jongerenafdeling vroeg om achttien studenten te royeren vanwege de extremistische uitingen, werden zeker vijf klokkenluiders zelf uit de partij gezet. Verschillende jongeren die extremistische uitingen deden, werden juist door de partij gepromoveerd.

De krant tekent extremistische uitlatingen van verschillende JFVD-leden op. Het gaat onder anderen om een JFVD-lid dat in 2019 al opviel op een zomerkamp van de afdeling, omdat hij daar SS-liederen afspeelde via zijn telefoon, aldus de krant. Ook zou het lid in kwestie de beheerder van het anonieme Instagram-account ‘FryslanSaksisch’ zijn. Via dat account zou hij verslag hebben gedaan van een reis door Duitsland. Hij bezocht onder meer een museum met nazi-overblijfselen.

De beheerder plaatste een foto van het boek Der Untermensch, dat de nationaalsocialistische rassenleer optekent en Joden omschrijft als „pestbacillen”, en noemde het een „classical masterpiece”. Bij een foto van SS-messen schreef hij „Meine Ehre heisst Treue”, de lijfspreuk van de SS. Instagram verwijderde in oktober dit jaar meerdere foto’s van het account „vanwege geweld of gevaarlijke organisaties”, aldus de krant. Het betreffende JFVD-lid werd afgelopen zomer gepromoveerd tot organisator van het FVD-zomerkamp in de Ardennen.

‘Pedonetwerken’

Een andere betrokkene is een 23-jarige student politieke communicatie. Hij zou in een appgroep hebben gezegd dat „Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen” en dat „het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had”. Een aantal leden klaagde bij het bestuur over de uitingen, maar zij werden er zelf van beschuldigd een „opruiende rol” te hebben gespeeld, schrijft de krant. De klokkenluiders zouden „smadelijk materiaal” hebben gelekt naar de pers, met de bedoeling „om de reputatie van de JFVD te beschadigen”. Vijf van hen werden geroyeerd.

De 23-jarige student, daarentegen, werd na de klachten benoemd tot regionaal coördinator van de jongerenafdeling in Zuid-Holland. Ook in appgroepen gerelateerd aan de regionale afdeling deelde hij antisemitisch gedachtegoed, onder meer een link naar een filmpje met de lijfspreuk van de SS en even later de tekst „ik geloof dat de racist steeds eervoller lijkt ten opzichte van de niet-racistische medemensen”.

Het Parool schijft dat de twee JFVD-leden in kwestie niet bereikbaar waren voor commentaar. De voorzitter van de landelijke jongerenafdeling Freek Jansen verwijst volgens de krant naar de persvoorlichter van Forum voor Democratie, die op zijn beurt stelt de zaak „allemaal erg vervelend” te vinden. Partijleider Thierry Baudet wilde volgens de woordvoerder „niets met dit alles te maken hebben”.