Directeur Voorschotje.nl moet AFM-boete alsnog betalen

De directeur van Voorschotje.nl, Gert Roepel, moet een bestuurlijke boete van zo’n 400.000 euro betalen omdat hij geld uit handen heeft gehouden van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat heeft de rechtbank Rotterdam recent geoordeeld, schrijft het FD. Volgens de rechtbank probeerde Roepel met zijn „onrechtmatige business model zo lang als mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen”. Hij zou ruim 2 miljoen euro hebben weggesluisd.

Dat hij het onrechtmatige karakter van zijn activiteiten niet inzag is volgens de rechter „volstrekt ongeloofwaardig”. Voorschotje.nl, dat in 2012 stopte en een jaar eerder kort hoofdsponsor was van voetbalclub NEC, bood volgens de AFM tussen mei 2011 en februari 2012 flitskredieten aan zonder vergunning. Flitskredieten zijn mini-leningen van enkele tientallen tot honderden euro’s die voor enkele weken worden verstrekt. Wettelijk mogen verstrekkers een maximale rente van 15 procent op jaarbasis vragen, maar Voorschotje.nl vroeg hogere bedragen.

De AFM legde moederbedrijf Your Finance (YF) van Roepel een boete van 2 miljoen euro op, die later werd verlaagd naar 397.500 euro. De boete is nog altijd niet betaald, omdat YF in 2017 werd ontbonden. Volgens de rechter heeft Roepel het de AFM „opzettelijk onmogelijk” gemaakt om de boete te innen.

De zaak is uniek omdat de AFM niet eerder een civielrechtelijke procedure indiende tegen een bestuurder die een boete voor het aanbieden van krediet zonder vergunning probeerde te ontlopen. De AFM zegt tevreden te zijn met het vonnis dat „illustreert dat wij het er niet bij laten zitten als een bestuurder bewust een boete probeert te ontlopen”. Gert Roepel tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak. Per mail laat hij het FD weten de uitspraak „zeer teleurstellend en heel erg kort door de bocht” te vinden.