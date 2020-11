Donald Trump jr. test positief op coronavirus

Geen loonsverhoging voor ov-personeel in nieuwe cao

Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers in het zwaar door de coronacrisis getroffen openbaar vervoer, meldt CNV Vakmensen vrijdagavond laat aan persbureau ANP. Het personeel krijgt geen loonsverhoging, maar voor de meeste medewerkers is er wel een baangarantie tot in elk geval 1 juli 2021.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer is sinds de uitbraak van het coronavirus begin dit jaar drastisch afgenomen. „Gezien de huidige situatie zien de werkgevers nu geen ruimte voor een loonsverhoging. Dat is bijzonder spijtig”, zegt CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi tegen ANP. „Daar staat tegenover dat de meeste werknemers in ieder geval tot 1 juli 2021 zeker zijn van hun baan. En dat de cao-partijen de intentie hebben om een regeling af te spreken over eerder stoppen met werken.”