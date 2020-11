Corona bederft G20-feestje voor MbS

Reikhalzend had de ambitieuze Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ernaar uitgekeken dit weekend zijn blazoen op te poetsen op de top van de G20. Als nooit tevoren zou hij kunnen schitteren tussen de leiders van de belangrijkste industrielanden van de wereld, die onder Saoedisch voorzitterschap bijeen zouden komen in Riad.

MbS zou de internationale gemeenschap tonen dat Saoedi-Arabië druk bezig is zich te moderniseren en dat er geen reden is zijn land een „paria” te noemen, zoals de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden vorig jaar deed. Zo zou ook de herinnering aan de in 2018 door zijn agenten aan stukken gesneden Saoedische dissidente journalist Jamal Khashoggi enigszins kunnen vervagen.

Met dank aan het coronavirus komt daar niks van terecht. Het evenement is gereduceerd tot een serie steriele, digitale ontmoetingen tussen de regeringsleiders. Ze zullen over samenwerking bij de bestrijding van het virus spreken en over schuldverlichting voor arme landen. Publicitair valt er allemaal weinig eer aan te behalen, te meer omdat sommige westerse leiders ook de frequente Saoedische mensenrechtenschendingen aan de orde zullen willen stellen.

Dit alles komt op een moment dat het land internationale goodwill juist hard nodig heeft. President Trump, die nooit kritiek had op Saoedische repressie of op hun bloedige interventie in Jemen zolang Riad maar meer Amerikaanse wapens kocht, zal spoedig moeten wijken voor Biden „Ik zou heel duidelijk maken dat we hun in feite niet meer wapens zouden verkopen”, zei deze al vorige herfst. Ook wil Biden respect voor de mensenrechten weer serieus nemen.

Op dat punt lieten de Saoediërs een kans lopen krediet op te bouwen. Ze hadden Loujain al-Hathloul, die al drie weken in hongerstaking is, en vier andere vrouwelijke activisten die sinds 2018 vastzitten makkelijk kunnen vrijlaten maar deden dat niet. Reden voor Amnesty International, Human Rights Watch en andere organisaties om vrijdag een virtuele tegentop te beleggen.

Ze wilden daarmee ook tegenwicht bieden aan Saoedische pogingen zich op te werpen als kampioen van vrouwenemancipatie. „Het mondig maken van vrouwen is een kernprioriteit voor het voorzitterschap van Saoedi-Arabië van de G20 in 2020”, zei Hala al-Tuwaijri, hoofd van de Saoedische Raad voor Familiezaken, zelfs voor de top. Helemaal onwaar is dat niet, ook de kroonprins ziet graag meer vrouwen buitenshuis aan het werk. Maar ze moeten niet wagen rechten op te eisen voor het hem behaagt die te verlenen.

Van de kroonprins is de laatste maanden weinig vernomen. Hij zou veel in zijn paleis in Neom zitten, de futuristische stad aan de Rode Zee waarvan de bouw maar niet wil vlotten. Wel onthulde het dagblad The Guardian donderdag dat het oppakken van zo’n vierhonderd Saoedische zakenlieden, prinsen en politieke rivalen in 2017 onder het mom van corruptiebestrijding nog veel grover verliep dan al bekend was. Velen werden in het luxe Ritz Carlton Hotel in Riad, dat als hun gevangenis diende, geblinddoekt en geslagen. Anderen brachten de nacht vastgeklonken aan muren door. De opbrengst van de afpersingsexercitie zou niet 100 miljard dollar zijn geweest maar 28 miljard.

Door de lagere olieprijzen raakt Saoedi-Arabië economisch ook steeds meer in de problemen. Het begrotingstekort groeit. De investeringen waarop MbS hoopte met zijn grote moderniseringsplan Vison 2030 zijn goeddeels uitgebleven. Buitenlanders verkopen nog van alles aan de Saoediërs, ook wapens, maar slechts weinigen zijn bereid eigen geld te riskeren in Saoedi-Arabië. Ze zijn de willekeur waarmee MbS in 2017 mensen met geld liet afpersen niet vergeten.