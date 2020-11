Bellen met Chay

Ik loop vaak met mijn zoon in de ochtend even met hem mee naar zijn fiets. We praten dan, vooral over wat we gaan eten ’s avonds.

Vanochtend ben ik wat ongeduldig want ik moet zelf ook weg. Mijn zoon zegt: „Wacht, ik moet nog heel even Chay bellen.”

Hij belt, zij neemt op.

Ze zegt: „Ik ben wakker.”

En ze hangen weer op.

Wauw. Cool. Intiem.

