40 procent meer schorsingen wegens wapenbezit middelbare scholen

Afgelopen schooljaar (2019-2020) zijn 358 keer middelbare scholieren geschorst of van school gestuurd omdat zij een wapen bij zich hadden. Dat blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie, waarover RTL Nieuws zaterdag bericht. Dit is een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van het schooljaar daarvoor, toen het 256 keer voorkwam dat een scholier werd weggestuurd vanwege wapenbezit. Nog een jaar eerder (2017-2018) werden 178 keer scholieren weggestuurd omdat ze een wapen bij zich hadden.

Schorsingen vanwege wapenbezit kwamen afgelopen jaar het vaakst voor bij scholieren die de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo volgen (80 gevallen). Ook bij de kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg van het vmbo waren relatief veel incidenten (64 en 63). Bij de andere vmbo-stromingen en havo en vwo liggen die cijfers lager: zo werden 24 havisten geschorst vanwege wapenbezit en dertien vwo’ers. In het voortgezet speciaal onderwijs werd 55 keer iemand geschorst of verwijderd wegens wapenbezit.

Directeur Klaas Hiemstra van adviesorgaan Stichting School en Veiligheid noemt de stijging in het aantal schorsingen wegens wapenbezit tegenover RTL Nieuws „ongekend”. Hij stelt dat scholieren tegenwoordig ook vaker bereid zijn wapens daadwerkelijk in te zetten, wat de toename volgens hem nog problematischer maakt. De betrokken ministeries spreken van een „zorgelijke” ontwikkeling.

In de data van de Onderwijsinspectie is geen onderscheid gemaakt tussen het soort wapens dat werd aangetroffen bij leerlingen, maar vermoedelijk gaat het in veel gevallen om messen. De afgelopen maanden kwamen herhaaldelijk berichten naar buiten over soms dodelijke steekincidenten waar jongeren bij betrokken waren, ook op scholen. Begin deze maand maakte het kabinet bekend met een wetsvoorstel te komen om de verkoop van messen aan minderjarigen te verbieden. Eerder besloten winkelketens als IKEA, HEMA, Xenos en Action al om geen messen meer te verkopen aan kinderen onder de zestien jaar.