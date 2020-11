Wolk van geheimen rond nieuwe vaccins

In recordtempo ontwikkelen farmaceutische bedrijven als Pfizer en Moderna een vaccin tegen Covid-19, een nieuwe ziekte die in een jaar wereldwijd 1,3 miljoen levens heeft gekost. Als alles volgens plan verloopt, gaan zij en andere voorlopers talloze levens redden.

Nederland krijgt in principe de beschikking over ruim 50 miljoen doses coronavaccin, goed voor inenting van 29 miljoen mensen, veel meer dan er in Nederland zijn. Met Duitsland, Frankrijk en Italië liep Nederland in het voorjaar voorop in het sluiten van de eerste Europese vaccindeals.

Dat neemt niet weg dat er nog veel vragen zijn over de vaccins die het leven weer normaal moeten maken. Vragen waarop de overheid en de vaccinontwikkelaars soms bewust geen antwoord geven, terwijl ze wel maatschappelijk relevant zijn. Het is het soort vragen dat altijd opkomt als het publieke belang moet samenkomen met commerciële belangen: wie bepaalt wat, hoeveel mag er verdiend worden? Kwesties die in het heetst van de strijd snel bijzaak lijken, of strijdig met de Nederlandse belangen, er staan immers levens op het spel.

Maar tegelijk gaat het om democratische controle. Volgens Yannis Natsis, bestuurslid van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de vaccins moet goedkeuren, heeft de farmaceutische industrie door de ernst van de pandemie „disproportioneel” veel invloed verworven. „Openheid is nú nodig”, zei hij eerder deze maand tijdens een toespraak. Hieronder bespreken we zeven ‘vaccingeheimen’.

1 De prijs

De Europese Commissie heeft namens de lidstaten contracten gesloten met vijf fabrikanten, een zesde is in de maak. Steeds als er een akkoord is, stuurt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een brief naar de Tweede Kamer waarin het aantal doses wordt vermeld, maar niet de prijs.

Volgens De Jonge is die geheimhouding nodig om de onderhandelingspositie tegenover andere leveranciers niet te schaden, en omdat de contracten bedrijfsvertrouwelijke informatie bevatten. Bekend is alleen dat het kabinet 700 miljoen euro heeft uitgetrokken voor vaccins. En dat de Europese Commissie 2,7 miljard euro heeft gereserveerd om farmaceuten te helpen met de verhoging van hun productie. Als de vaccins werken, wordt die steun als voorschot gezien.

Vrijdag meldde persbureau Reuters op basis van één anonieme bron dat Europa, en dus ook Nederland, 15,50 euro per dosis aan Pfizer gaat betalen (dus 31 euro voor de twee doses die per persoon nodig zijn) en 10 euro per dosis aan CureVac.

Manuel Martin, beleidsadviseur bij Artsen zonder Grenzen, is bang dat fabrikanten misbruik maken van hun positie. „In het verleden dwongen farmaceuten bijvoorbeeld geheimhouding af over de prijs voor hun pneumokokkenvaccin. Hun argument was dat ze armere landen een lager tarief rekenden dan rijke en daar discreet mee om wilden gaan. Uit ons onderzoek bleek toen dat Marokko een hoger tarief moest betalen dan Frankrijk.”

2 De kostprijs

Wat de vaccins de fabrikanten zélf kosten, is een ander goed bewaard geheim. De kostprijs is het geheim van elke smid, maar de farmaceutische industrie ligt geregeld onder vuur wegens de extreem hoge winsten die op sommige geneesmiddelen worden gemaakt.

AstraZeneca heeft beloofd tegen kostprijs (enkele euro’s) te leveren. Het kreeg mede daarom miljoenen overheidssteun om investeringen te doen. Maar hoe het tot zijn kostprijs komt, wordt nu alleen met de Europese onderhandelaars gedeeld.

De Europese Commissie heeft vorige week onder groeiende druk gezegd dat enkele Europarlementariërs mogelijk achteraf inzage krijgen in de contracten. Een dergelijke „minimalistische aanpak” maakt goede controle moeilijk, zegt Olivier Hoedeman van Corporate Europe Observatory (CEO), een Brusselse lobbywaakhond. „Het klinkt bovendien alsof parlementariërs alleen zwaar weggelakte versies te zien krijgen.”

3 De onderhandelaars

De Europese Commissie heeft tot nu toe nauwelijks iets naar buiten gebracht over het zevenkoppige Joint Negotiation Team dat namens de EU onderhandelt met vaccinontwikkelaars. Het gaat om „experts” uit zes lidstaten (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en Polen, landen met productielocaties), aangevuld met een Commissievertegenwoordiger.

„Het publiek heeft het recht om te weten wie er onderhandelt”, vindt lobbywaakhond CEO. „Als hun namen onbekend zijn, kan ook niet gecontroleerd worden of er belangenconflicten zijn.” De Belgische krant Het Laatste Nieuws onthulde in augustus dat de Zweed Richard Bergström een van de kernonderhandelaars is. Bergström is voormalig hoofd van de Europese farmalobbyclub.

De Commissie vindt het juist wijs om hun identiteit geheim te houden. „Je wilt niet dat zij benaderd worden om de onderhandelingen te beïnvloeden”, zegt een woordvoerder. De Nederlandse overheid heeft minder moeite met openbaarmaking. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat per mail weten dat de Nederlandse onderhandelaar de directeur Internationale Zaken van het ministerie is. Zijn naam is Roland Driece.

4 Leveringsafspraken

Wanneer krijgt Nederland hoeveel doses, en van welk vaccin? Het maakt nogal wat uit of het RIVM voorzieningen moet treffen voor een vaccin dat bij een temperatuur van min 70 bewaard moet worden, of voor een vaccin op koelkasttemperatuur. Het maakt eveneens uit of mensen één prik moeten krijgen of twee.

Het ministerie van Volksgezondheid wil er weinig over zeggen. „Op dit moment kunnen we nog geen uitspraken doen over wanneer, in welk ritme en in welke hoeveelheden er geleverd gaat worden”, zegt een woordvoerder.

Maar er zijn wel degelijk harde afspraken over gemaakt met de farmabedrijven, althans, dat kondigde de Europese Commissie aan toen zij in juni haar vaccinstrategie publiceerde. In de geheime contracten zijn volgens haar onder meer bepalingen opgenomen over het tijdschema voor levering na goedkeuring, de prijs per gevaccineerd persoon en de productiecapaciteit in de EU.

Een ding is zeker: als vaccins worden goedgekeurd, is Nederland gebonden aan de contracten en moet het gereserveerde doses ook afnemen. Dat kan dus ook gelden als een vaccin een veel lagere effectiviteit blijkt te hebben dan de 95 procent die Pfizer en Moderna hebben gerapporteerd.

5 Aansprakelijkheidclausules

Wie straks verantwoordelijk is voor eventuele ernstige bijwerkingen, is misschien wel het meest omstreden vaccingeheim. Via media lekte deze zomer uit dat farmabedrijven bij de EU hebben gelobbyd voor bescherming tegen toekomstige rechtszaken, mochten er problemen ontstaan.

AstraZeneca heeft in zijn deal gedeeltelijke „immuniteit” verkregen voor schadeclaims, meldde persbureau Reuters, mede omdat het (voorlopig) tegen kostprijs levert. Als claims boven een bepaald bedrag uitkomen, betalen overheden de rest. Maar hoe die clausule er precies uitziet en vanaf welk bedrag er moet worden bijgepast, is onbekend. De Commissie wil de exacte formulering niet openbaar maken, dat zou slecht kunnen zijn voor verdere onderhandelingen.

Europarlementariërs eisten tijdens een ‘hoorzitting’ in september meer openheid, mede om de financiële risico’s voor overheden scherper te krijgen. EMA-bestuurder Natsis zei eerder tegen NRC te vrezen voor precedentwerking.

6 Donaties

EU-lidstaten mogen hun gekochte vaccins ook doorverkopen of doneren. Nederland was daar zelfs een van de grootste pleitbezorgers van, aldus VWS. Een gedachte over wie Nederland wil helpen en wanneer is echter nog niet gepubliceerd, terwijl er, als alles volgens plan verloopt, zo’n 10 miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden met het Nederlandse overschot. Het duurt waarschijnlijk nog ruim een jaar voordat Nederland gevaccineerd is, zei het RIVM vorige week. Een vraag is of mensen in de zogeheten kwetsbare landen voor die tijd ook aan bod komen.

7 Patenten

Veel farmaciebedrijven weigeren de ‘recepten’ voor hun vaccins te delen met anderen, ondanks oproepen van overheden en activisten om gezien de schaal van de pandemie een uitzondering te maken. Zonder kapitalisme geen innovatie, redeneren de producenten, en daarom beschermen ze hun vinding met een muur van patenten.

Een groep zuidelijke landen, aangevoerd door India en Zuid-Afrika, pleitte vrijdag bij de Wereldgezondheidsorganisatie voor een tijdelijke opschorting van patentrechten. Zij vinden hun eis mede terecht omdat farmaceuten soms honderden miljoenen aan overheidssteun hebben gekregen om vaccins te ontwikkelen. Tot nu toe heeft slechts een enkele ontwikkelaar, zoals Moderna, gehoor gegeven aan die oproep. Sommige westerse landen onderzoeken mogelijkheden voor dwanglicenties.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 november 2020