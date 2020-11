Wat ons opvalt aan de verkiezingsprogramma’s

Met nog vier maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen hebben de meeste politieke partijen hun conceptpartijprogramma al gepresenteerd. We weten dat niet iedereen al die programma’s stuk voor stuk en van kaft tot kaft zal lezen, dus dat hebben wij dat voor je gedaan.

In deze aflevering bespreken Marike Stellinga en Mark Lievisse Adriaanse wat er nu al bekend is van de programma’s. Je hoort over verschuivingen in denkrichtingen van partijen, over verschillen en overeenkomsten. En we spelen al een beetje ‘formatietje’. Welke partijen vinden elkaar op onderwerpen die na maart volgend jaar sowieso op de formatietafel liggen?