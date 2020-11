Vier jaar cel voor misbruik drie jonge vrouwen in Leidse binnenstad

Een 22-jarige man is vrijdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het verkrachten van twee jonge vrouwen en het aanranden van een ander in de binnenstad van Leiden. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De zaken leidden vorig jaar tot onrust onder Leidse studentes, die nadien zeiden zich onveilig te voelen. Studentenverenigingen waarschuwden leden om niet alleen naar huis te fietsen en ook de Universiteit Leiden riep studenten op om waakzaam en voorzichtig te zijn.

De rechtbank weegt in de straf zwaar mee dat de verdachte „uiterst berekenend” te werk ging. „Hij heeft slachtoffers uitgekozen die diep in de nacht alleen op straat liepen en zichtbaar onder invloed waren van alcohol, wat hen bijzonder kwetsbaar maakte”, aldus de rechter. De incidenten vonden in oktober, november en december vorig jaar plaats. De dader dwaalde ‘s nachts urenlang door de stad. De slachtoffers waren op dat moment in hun eentje onderweg naar huis van een feestje. Hij sleurde ze mee en misbruikte ze. „Hiermee heeft verdachte grote onrust en gevoelens van angst veroorzaakt in Leiden, in het bijzonder onder jonge vrouwen, die zich door het nieuws over nachtelijke verkrachtingen en aanrandingen onveilig voelden”, aldus de rechter.

De verdachte beweert dat hij de vrouwen wel heeft ontmoet, maar hen niet heeft verkracht en aangerand. De rechtbank vindt dat ongeloofwaardig, onder meer omdat zijn dna is aangetroffen bij twee van de slachtoffers. Gedurende zijn proeftijd van vijf jaar mag hij geen contact opnemen met zijn slachtoffers, moet hij zich verplicht laten behandelen en mag hij de Leidse binnenstad niet in. Daarnaast moet hij een van de vrouwen een schadevergoeding van 7.000 euro betalen.