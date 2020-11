Vier gewonden bij aanvaring binnenvaartschip en pont in Amsterdam

In Amsterdam zijn vrijdagavond vier mensen gewond geraakt bij een aanvaring tussen een pont van vervoersbedrijf GVB en een binnenvaartschip. Dat meldt de politie. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog gecontroleerd of er geen mensen in het water liggen.

Het ongeluk gebeurde om 19.05 op het Amsterdamse IJ met een pont die vanaf het noorden van de stad naar het centraal station voer. De politie is aanwezig samen met de brandweer en handhaving. Op beelden op Twitter is te zien dat op de pont enkele ramen zijn gebroken.

De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. Dat wordt onderzocht, meldt de politie. Er wordt ook gekeken of mogelijk een derde schip bij het ongeluk betrokken was.