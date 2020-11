UWV: Uber mag werknemers niet ontslaan

Techbedrijf Uber krijgt geen toestemming van uitkeringsinstantie UWV om een groep werknemers op het internationale hoofdkantoor in Amsterdam te ontslaan. Dat heeft het UWV donderdag aan betrokkenen medegedeeld.

In juni besloot Uber als onderdeel van een wereldwijde ontslagronde de contracten van tweehonderd arbeidskrachten in Amsterdam te beëindigen. Voor de getroffen werknemers vroeg het bedrijf collectief ontslag aan bij het UWV. Maar voordat de uitkeringsinstantie uitkomst kon bieden, hadden de meeste werknemers al individueel voor ontslag getekend. Het bedrijf achter de bekende taxi-app heeft in Amsterdam duizend werknemers in dienst.

Tekenen van de ontslagovereenkomst ging onder hoge druk, bleek deze maand uit onderzoek van NRC. Werknemers, die op vrijdag 12 juni via videodienst Zoom te horen kregen dat ze moesten vertrekken, werden een dag later van alle interne systemen afgesloten. Vervolgens kregen ze dagelijks herinneringen van Uber om voor ontslag te tekenen en werd gezegd dat ‘hun functie ophield te bestaan’.

Van de tweehonderd werknemers, vooral expats, besloten er circa tien niet te tekenen voor vrijwillig vertrek. Een aantal van hen kreeg donderdag een brief van het UWV, met het oordeel dat Uber onvoldoende argumenten kon aandragen om de ontslagen te rechtvaardigen. De betrokken werknemers willen niet reageren op vragen van NRC.

Uber laat in een reactie weten dat de ontslagen het gevolg waren van „de dramatische impact van de pandemie en het onvoorspelbare karakter van een eventueel herstel.”

Lees meer over het onderzoek van NRC: ‘Zo gaat het als Uber werknemers ontslaat’

Banen naar India

Uber kampt met forse omzetdalingen wegens een stilgevallen taximarkt door de coronacrisis. In het derde kwartaal van dit jaar zette Uber 3,1 miljard dollar (2,6 miljard euro) om – 18 procent minder dan een jaar eerder – en leed het bedrijf meer dan een miljard dollar verlies.

Volgens het UWV kon Uber onvoldoende aantonen dat de werkvermindering waarmee het bedrijf kampt van structurele aard is. Ook wijst de uitkeringsinstantie op uitspraken van Uber-topman Dara Khosrowshahi, die zijn personeel herhaaldelijk heeft medegedeeld dat de omzetdaling minder hard gaat dan aanvankelijk gedacht. Op 1 september zei Khosrowshahi , op een personeelsbijeenkomst, met het oog op de ontslagen „strenger te zijn geweest dan absoluut noodzakelijk”.

Techwebsite The Information onthulde begin november dat Uber de pandemie aangrijpt om banen van technisch personeel naar India te verplaatsen, om kosten te besparen en het bedrijf weer winstgevend te maken. Terwijl in Nederland hele technische afdelingen werden ontmanteld, maakte Uber in oktober bekend 225 nieuwe software-ontwikkelaars in India te werven.

Amrit Sewgobind van vakbond FNV zegt „erg verheugd” te zijn over de uitspraak van het UWV. „Dit toont aan dat ook machtige bedrijven als Uber gewoon zijn gebonden aan het Nederlandse ontslagrecht als ze werknemers willen ontslaan.”