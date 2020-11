Verbied klappen op het hoofd bij het boksen onder de achttien jaar

Er is de laatste tijd meer aandacht voor het risico op hersenletsel veroorzaakt door sporten. Bodychecks, botsingen, tackles of harde klappen op het hoofd kunnen schade aan de hersenen toebrengen. De aanwijzingen daarvoor nemen toe. In de sportwereld leiden wetenschappelijke bevindingen mondjesmaat tot maatregelen. In de vechtsporten kickboksen, thaiboksen en mixed martial arts zijn stoten of trappen tegen het hoofd verboden voor kinderen en jongeren tot achttien jaar. De Vechtsportautoriteit die op deze sporten toezicht houdt, voerde dit verbod stap voor stap in. Moeten andere sporten ook zulke maatregelen doorvoeren? Cognitief psycholoog Lot Verburgh, die voor de Vechtsportautoriteit een overzicht samenstelde van de wetenschappelijke kennis over ‘impact’ op de hersenen bij contactsporten, en arts Ed van Wijk, voorzitter van de medische commissie van de Nederlandse Boksbond, twisten per e-mail over de stelling: ook het boksen moet klappen op het hoofd voor jongeren onder de 18 jaar verbieden.

Lot Verburgh is LV, Ed van Wijk is EvW.

LV: „Hier ben ik het mee eens. De ontwikkeling van de hersenen van kinderen en jongeren verloopt enorm snel in de leeftijdscategorie dat ze beginnen met boksen, waarbij allerlei belangrijke cognitieve functies ontwikkeld worden. Dat proces moet niet verstoord worden door klappen op het hoofd. Voorkom die als het kan.”

EvW: „Ik wil liever spreken van (onnodige) treffers. Bij het boksen zijn er zeer ervaren en opgeleide trainers en coaches die de jeugd van begin af aan begeleiden bij het boksen. De accenten liggen daarbij op technisch en tactisch vlak. Zij zorgen er juist voor, en trainen erop, om treffers op het hoofd te voorkomen of te minimaliseren. Tijdens eventuele wedstrijden zit er een zeer ervaren corps aan de ring (scheidsrechter, trainer/coach, ringarts, supervisor) om direct de wedstrijd te staken bij treffers.”

Lot Verburgh is cognitief psycholoog, gepromoveerd in de relatie tussen sport en de hersenen van kinderen en jongeren, en werkt als organisatie-adviseur in de zorg.

LV: „Ik begrijp dat de intentie en puntentoekenning bij boksen anders ligt dan bij bijvoorbeeld kickboksen. Maar klappen op het hoofd zijn wel onderdeel van de sport toch – zeker in wedstrijdverband? Als de wedstrijd echt gestaakt moet worden is het kwaad al geschied. Uit onderzoeken blijkt dat ook herhaaldelijke klappen met gerichte, maar relatief lichte impact, schadelijk kunnen zijn.”

EvW: „Wij grijpen in bij treffers op het hoofd, bij trainingen en wedstrijden. Vergeet niet dat de impact op het hoofd bij kickboksen en mixed martial arts, van elleboog, knie, voet of scheenbeen, vele malen groter is dan van een bokshandschoen. Juist de preventie door opgeleide en gecertificeerde officials voorkomt eventuele verdere schade. Bovendien is er een verschil tussen eenmalig en herhaaldelijk treffen op het hoofd, wat bij boksen, bij de jeugd, geminimaliseerd of zelfs tot nul gereduceerd wordt door adequaat ingrijpen.”

LV: „De kans op letsel is in het boksen inderdaad kleiner dan bij kickboksen, en mooi dat jullie al ingrijpen. Maar wat mij betreft is er geen verschil tussen herhaaldelijk en eenmalig treffen, bedoeld of niet, op het hoofd. Bij alle (contact)sporten kan incidenteel hersenletsel voorkomen, maar boksen blijft een risicosport omdat het uitdelen van klappen volgens de spelregels mag. Onderzoeken uit 2016 en 2018 bij kinderen en jongeren die American Football beoefenen laten zien dat daar toch een relatie te zien is tussen klappen/trappen op het hoofd en verbindingen in de hersenen, ook al hebben zij daar niet direct last van.”

Ed van Wijk is ringarts bij bokswedstrijden en voorzitter van de medische commissie van de Nederlandse Boksbond.

EvW: „Bij het boksen, met name bij de jeugd, wordt juist het zetten van stoten op het hoofd volledig afgeraden en daar wordt extreem op gelet door de gecertificeerde coaches. Het gaat om het treffen van het lichaam, zo kunnen ook punten bij wedstrijden gemaakt worden. De risico’s worden hierdoor geminimaliseerd. Bij trainingen wordt er niet gespard, er zijn alleen technische en tactische oefeningen. Treffen op hoofden is volledig verboden. Daar wordt men op aangesproken. Sportkoepel NOC-NSF ziet toe op de coaches.”

LV: „Als het bij trainen al verboden is, en de prioriteit ligt bij wedstrijden al op het treffen van de rest van het lichaam, dan is een verbod op treffen op het hoofd in wedstrijden toch een hele kleine stap? Hoe meer klappen je kunt voorkomen, hoe beter voor de hersenen. Het is nu alsof je je kind los achterin de auto zet in plaats van in een goedgekeurd stoeltje, omdat de intentie toch niet is dat je een botsing krijgt en het op individueel niveau per autorit niet zo vaak voorkomt…”

EvW: „Ik denk dat door de huidige optimale begeleiding het risico reeds geminimaliseerd wordt, en dat het beoefenen van deze sport op een zeer verantwoorde wijze plaatsvindt.”

LV: „De jeugd draagt hoofdbescherming, terwijl dat wordt afgeraden bij volwassen boksers en in wedstrijden niet meer is toegestaan, vanwege schijnveiligheid. Dat strookt niet helemaal met de toelichting dat er in principe niet op het hoofd wordt gericht in wedstrijden en je er geen punten voor krijgt. Daarom blijft mijn advies om een verbod te overwegen.”

EvW: „Bij de jeugd is het dragen van hoofdkappen en zware handschoenen wel van belang, wegens het dempende effect van deze combinatie. Bij de senioren speelden er andere motieven voor het afschaffen van de kap: gezichtsveldbelemmering, schade aan het gelaat, comfort. Mits er adequate begeleiding is, geschiedt het boksen door de jeugd op een zeer verantwoorde wijze.”

LV: „Oké, maar bij de jeugd gelden toch ook de argumenten van gezichtsveldbeperking door een kap, minimale bescherming bij frontale klappen, en geen bescherming bij rotatie-impact? Zelfs al krijgt de jeugd minder klappen, de ‘werking’ van zo’n kap is niet leeftijdgebonden.”

EvW: „De bokskappen zijn preventief bij het jeugdboksen, omdat treffers op het hoofd niet de primaire zaak zijn, maar, zoals het hele boksen, de ‘noble art of self-defence’. Dus: ontwijken. Techniek en tactiek. Boksen is en blijft een sport met beheersbare en hanteerbare minimale risico’s, zeker bij de jeugd.”

Vraag aan beiden: moeten klappen op het hoofd niet ook voor volwassenen verboden worden?

LV: „Wat mij betreft niet. Bij volwassenen is deelname aan deze sporten eigen keuze.”

EvW: „Helemaal mee eens.”