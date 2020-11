Toetsingscommissies verruimen regels voor euthanasie bij dementie

De regels voor euthanasie bij ernstige dementie worden iets ruimer. De zogeheten Euthanasiecode voor artsen wordt aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad in april dit jaar. Dat hebben de regionale toetsingscommissies euthanasie donderdagavond bekendgemaakt. Zo hoeft een arts niet meer verplicht te overleggen met een patiënt met ernstige dementie over het moment en de manier waarop de euthanasie wordt uitgevoerd, wanneer de wil om te sterven wel onomstotelijk is vastgelegd. „Zo’n gesprek is zinloos, omdat bij een dergelijke patiënt het begrip over deze onderwerpen ontbreekt”, aldus de toetsingscomissies.

Daarnaast mag een arts voortaan voorafgaand aan de euthanasie medicijnen voorschrijven, zoals een slaapmiddel, als hij of zij verwacht dat een dementerende patiënt agressief of geagiteerd wordt. Een medicus krijgt ook meer eigen interpretatieruimte van de schriftelijke verklaring van iemand die euthanasie wil, als deze patiënt al dementeert. In zo’n document verklaart een patiënt uitzichtloos en ondraaglijk te lijden en daarom euthanasie te willen.

De verklaring is nodig om hulp te krijgen van een arts om te sterven, maar is soms onbedoeld op verschillende manieren te interpreten, wat voor medici lastig is bij patiënten met dementie. Een arts moet voortaan letten „op alle omstandigheden van het geval en niet slechts op de letterlijke bewoordingen van de schriftelijke wilsverklaring”, aldus de toetsingscommissies. De vaststelling of iemand met dementie ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en dus in aanmerking komt voor euthanasie, blijft aan de medicus.