Op weg naar de bevrijding

Als ik de voorspellingen mag geloven, gaan we na de zegetocht van het coronavaccin een verrukkelijke, nieuwe wereld tegemoet. Alles komt alsnog goed. We zullen ons voortaan beschaafd en bescheiden gedragen. We zullen onze planeet niet langer plunderen. We zullen respect hebben voor de medemens.

Opeens weten we hoe dat moet: leven. We hebben geleerd van onze fouten, we zijn bereid ons aan te passen aan de eisen van een nieuwe tijd, met opgeheven hoofd gaan we de toekomst tegemoet.

Geriater Rudi Westendorp gaf in een interview in NRC de richting aan waarin we het geluk moeten zoeken. „Grote mensenmassa’s, zingende kerken, carnaval – als je dat sociaal promiscue gedrag eruit haalt, dan verdwijnt het. […] Handen schudden, omhelzen, zoenen, ik denk dat we ermee moeten ophouden. En dan ons reisgedrag. […] Voor mij is dit het einde van Schengen, van de budgettarieven, van de goedkope airbnb’s.”

Ik help het Westendorp hopen, maar kan ik er ook in geloven? Ik doe mijn best, maar het wil niet helemaal lukken, sterker nog: het wil helemaal niet lukken. Ik zie eerder het tegenovergestelde gebeuren. Grote mensenmassa’s gaan, promiscuer dan ooit tevoren, vóór het zingen de kerk uit, carnaval wordt nu ook in gereformeerde kringen gevierd, er zal omhelsd en gezoend worden met het gevoel dat het nooit meer mag ophouden. Verder zullen we euforisch uitvliegen over de hele wereld, geen grens, geen dictator en geen tarief kan ons tegenhouden. De thuisblijvers blijven alleen thuis omdat ze een bedrijfje met airbnb of bed and breakfast zijn begonnen.

Het Grote Genieten kan beginnen. Er moet iets ingehaald worden, we hebben lang genoeg op een houtje gebeten. De sfeer in Nederland zal te vergelijken zijn met de impressie die Remco Campert in zijn gedicht ‘Niet te geloven’ van het pas bevrijde Nederland van 1945 gaf. De twee belangrijkste strofen: en om mij heen grootse dronkenschap van de bevrijding het water was whisky geworden. Alles zoop en naaide heel Europa was één groot matras en de hemel het plafond van een derderangshotel

Zal Campert zelf deze nieuwe bevrijding nog mogen meemaken? Ik schrok toen ik hoorde dat zijn boekenbezit binnenkort in het openbaar wordt geveild. Hoe dan ook, het zuipen en naaien kan hij met een gerust hart aan de jongere generaties overlaten. Ze zullen er pap van lusten nadat ze het vaccin hebben gekregen. Niets zullen ze zich nog laten afnemen door de oudjes met hun coronagezeur.

Het verlangen naar vrijheid hangt bijna tastbaar in de lucht. Ik hoor de studenten tegen de richtlijnen van het RIVM in tot diep in de nacht met grote groepen feestvieren. Ik zie het aan de spandoeken van de 10.000 demonstranten in Berlijn tegen de coronamaatregelen.

„Diktatur? Nein danke!” „Pandemie Lüge, Neuwahlen jetzt!” „No to lockdown, yes to lock them up”, „Wir sind das Volk!”

In het voorjaar is het vaccin er. Ook Nederland, Amsterdam voorop, zal uit zijn voegen barsten. De Arena zal uitpuilen bij het EK voetbal, de horeca kan het niet mee bijbenen, de hotels zitten mudvol, de Wallen slibben dicht, de coffeeshops walmen welig. We zijn weer terug bij af.