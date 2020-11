Moestuinieren: oogsten op je eigen balkon

In de tuin of op het balkon? Maakt niet uit, dit is een overzichtelijk boekje voor gemakkelijk te kweken groenten. Moestuinieren in potten en kistjes. Dille & Kamille , € 15,00

Floor Korte (31): ‘Je krijgt het contact met de seizoenen terug’

Floor Korte (31), moestuinhouder en blogger, Boskoop

„Je scherm loslaten en lekker met je handen in de aarde, dat is voor mij ontstressen. Ik woonde tien jaar geleden als student op een klein zolderkamertje en haalde daar zoveel mogelijk groen naar binnen. Dat miste ik, vanuit mijn jeugd in Kijkduin, waar ik altijd omringd was door natuur. Mijn zus vroeg of ik ook wat tomatenplantjes wilde. Prima, dacht ik, waarom niet, ik kreeg van iedereen adoptieplantjes. Het proces van een klein plantje dat uitgroeit tot iets groots, met groenten die je kunt oogsten, vond ik zo fascinerend.

„Ik begon mijn echte moestuin in de tuin van mijn ouders. Het moestuindeel werd steeds groter. Natuurlijk zit er werk in, maar het levert zo veel op. Pluksla en spinazie bijvoorbeeld, die kun je aan het begin van het seizoen planten en er eindeloos van blijven plukken, zolang je de plantjes genoeg water blijft geven. Dat onderschatten mensen vaak, hoeveel en hoe vaak je planten water moet geven. Maar dat leer je vanzelf, net als dat je zonder insecten geen moestuin kan houden. Dat maakt moestuinieren zo mooi, je krijgt het contact met de natuur en de seizoenen terug. Een pompoen in de winkel in juni? Je leert snel genoeg dat die dan dus niet uit Nederland kan komen.”