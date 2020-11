New Kim, de duif die voor 1,6 miljoen euro naar China ging

Ze is specialist op de middellange afstanden, van 400 tot 600 kilometer. Formidabele oriëntatie, snelheid en conditie. Een „mooi geblokt duivinnetje met uitstraling” en een „een pienter kopje”, schrijft het Belgische vakblad De Duif. Een goede ‘binnenloper’: bij races duikt ze bij aankomst direct naar binnen, zonder eerst rondjes te cirkelen. „Zachte pluim en schoon [fraai]”, zegt haar inmiddels oud-eigenaar Gaston Van De Wouwer. „Zo had ik er wel meer, maar zij was de beste.”

Haar naam: New Kim.

Geboortejaar: 2018.

Ringnummer: BE18-6063796.

Waarde: 1,6 miljoen euro.

Bij 200 euro begint het bieden, 3 november op de eerste dag van de online veiling bij de toonaangevende Belgische veilingsite Pigeon Paradise – kortweg Pipa. Bijna twee weken staat er voor. Binnen 90 minuten beginnen een Zuid-Afrikaan en een Amerikaan te bieden, wat tot een notering van 1,31 miljoen leidt. Dan al een recordbedrag voor een Europese duif.

Biedingsoorlog

De Chinese biedingsoorlog moet dan nog starten. Die gaat tussen ‘Super Duper’ en ‘Hitman’, hun schuilnamen. Hoewel ze anoniem willen blijven, weet iedereen in de postduivenwereld om wie het gaat. De rivalen boden vaker tegen elkaar op. De eerste is bouwmagnaat Xing Wei, de tweede Guo Weicheng, een miljardair uit de farmaceutische industrie. In China behoren zij tot de top. New Kim, in 2018 de beste van België in haar discipline, is daarom ook de inzet van een prestigestrijd.

Zij wachten tot het slot van de veiling, zondagochtend 15 november. Dan verhoogt Super Duper, dan weer Hitman. Met tienduizenden euro’s schiet het bedrag per minuut omhoog. Niet voor niets wordt Pipa gezien als de Christie’s of Sotheby’s van de postduivensector. Met bijna drie ton wordt het bedrag in het laatste uur nog verhoogd. Als om 11.05 uur de veiling sluit, gaat New Kim voor 1,6 miljoen naar Xing Wei.

Het is wereldnieuws, van de BBC tot The New York Times. Niet eerder bracht een vrouwelijke wedstrijdduif zoveel op. Het hoogste bedrag is in 2018 betaald: een doffer (mannelijke duif) werd voor 2,8 miljoen in Azië verhandeld.

Recordbedragen zijn de laatste jaren wel vaker verbroken, onder invloed van gefortuneerde Chinezen. Sinds 2012 kocht China alleen al bij Pipa voor meer dan 50 miljoen euro aan raceduiven, waarmee het met afstand de grootste afzetmarkt is. Hoe is die hausse te verklaren? En waarom zijn juist de Belgische – en in mindere mate de Nederlandse – postduiven zo gewild?

Diamantslijper

Vijftien jaar geleden verkocht hij duiven nog voor een paar tientjes. Of hij gaf ze voor niets weg aan vrienden en kennissen. Nu is de bescheiden duivenmelker Gaston Van De Wouwer (76) miljonair en een gevestigde naam in China. Zijn totale kolonie, 445 duiven, leverde afgelopen week 9,5 miljoen euro op. Van De Wouwer deed ze weg omdat hij stopt, mede door longproblemen. „Ik kan het niet meer aan.”

Schooldiploma’s heeft hij niet. Op zijn vijftiende werd hij diamantslijper, tot op zijn vijftigste de productie werd verplaatst naar lagelonenlanden, vertelt hij. Hij kwam bij de gemeente in dienst, deed hand-en-spandiensten.

Postduiven voelt hij feilloos aan. Op zijn twaalfde is hij begonnen met de duivensport, eerst als hulp van zijn vader. In de regio waar hij woont, in Berlaar onder Antwerpen, bestaat een levendige postduivencultuur. „Ik heb niks anders gekend, ik was altijd bezig met duiven.” Voeden, verzorgen, koppelen, kweken en de races op zaterdag als hoogtepunt.

In 1998 gebeurt iets belangrijks, al realiseerde Van De Wouwer dat destijds nog niet. Hij ruilt een doffer met Jozef Goovaerts, een bevriende duivenmelker uit de buurt. Die duif groeit uit tot succesvolle stamvader: 80 procent van de kolonie van Van De Wouwer is terug te voeren op die bloedlijn. Deze dynastie noemt hij ‘de Kaasboer’, als eerbetoon aan zijn inmiddels overleden maat. Goovaerts stond met kaas op de markt en leverde aan supermarkten – vandaar de bijnaam.

Ook New Kim, de duif van 1,6 miljoen, stamt af van de Kaasboer. De verwachting is dat zij gekoppeld wordt met Armando: een doffer die vorig jaar ook werd gekocht door Xing Wei, voor 1,25 miljoen van een andere Belgische melker. Hun supergenen moeten, via de paringsdaad, voor vrijwel perfecte nakomelingen zorgen.

Vliegen zal New Kim niet meer, ze wordt enkel ingezet voor het fokken. Dat gebeurt waarschijnlijk op een geheime locatie in België. Transport naar China brengt risico’s met zich mee, ook vanwege een quarantaineperiode. Armando heeft België nooit verlaten en zit bij een lokale duivenmelker, ver weg van eigenaar Xing Wei in Tangshan, ten oosten van Beijing.

Duiven bij het Belgische veilinghuis Pigeon Paradise in Knesselare. Foto Yves Herman/Reuters

De prijzige kolonie van Van De Wouwer is gedurende de veiling op een geheime locatie dag en nacht bewaakt door een beveiligingsfirma. Camera’s waren geplaatst en de politie kon worden opgeroepen, zegt Carlo Gyselbrecht van veilingsite Pipa. De laatste jaren worden regelmatig postduiven gestolen waardoor beveiliging niet kan ontbreken.

Dat in China veel is betaald voor Van De Wouwers kweeklijn, verrast kenners niet. Zijn status is gestegen nadat eerdere duiven van hem goed presteerden in China. Bovendien heeft de internationale markt een vlucht genomen. Dit komt mede door de toename van online veilingen en de sterke commerciële positionering van Pipa, met catalogi met alle kenmerken van postduiven die zijn vertaald naar het Chinees.

Goede naam

De Belgische postduivensector, met ooit 200.000 beoefenaars, heeft net als de Nederlandse een goede naam. Als volkssport was het populair onder werklui en in de agrarische sector. De duiven, vaak gehuisvest in een hok achter in de tuin, werden voor en na het werk gevoed en verzorgd. Hele dorpen verzamelden zich voor races, met discussies over strategieën. Maar het aantal melkers daalt al jaren, nu nog 20.000 in België en ruim 15.000 in Nederland.

Met de genetische selectie is door de jaren heen een bovenlaag van topduiven gekweekt in beide landen. „Zelfs als regelmatig dure duiven worden verkocht, is de genetische pool zo groot dat de speciale duiven hier geboren blijven worden”, zegt Gyselbrecht. „Het is een exportproduct geworden. Maar wij zijn ook op onze hoede dat het beste genetisch materiaal in België blijft, althans een deel.”

Een duif in het veilinghuis in Knesselare, niet de duivin New Kim. Foto Yves Herman/Reuters

De interesse vanuit Azië voor jonge, Belgische duiven heeft zich met name de afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld. Van oudsher kent China veel liefhebbers, met alleen al in Beijing 100.000 duivenmelkers, schreef CNN. Al tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) wordt gegokt op races. Later is de sport verboden, onder meer tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976), doordat het als kapitalistisch werd gezien. Eind jaren zeventig werd het weer toegestaan.

„Er is een hele industrie ontstaan om duiven daar te krijgen”, zegt dierenarts Henk de Weerd, die sinds 1998 in China komt en gespecialiseerd is in raceduiven. Het is makkelijker Europese duiven in te voeren nu de toegang tot China is versoepeld. Kapitaalkrachtige Chinese liefhebbers bouwden grote centra (hokken) voor duizenden duiven, soms met hotels erbij voor trainers en ander personeel. Om te investeren in goede bloedlijnen, kopen de eigenaren buitenlandse topduiven.

Er bestaat een „hype” rond de vele wedstrijden in China en bij topraces bedragen de prijzengelden regelmatig een miljoen euro of meer, zegt De Weerd. Gokken is officieel verboden in het land maar wordt gedoogd, zegt hij.

Investering verdient zich terug

De aankoop van New Kim is niet alleen uit liefhebberij, het is een investering die zich door de vraag naar nakomelingen waarschijnlijk zal terugverdienen. Ter illustratie: de 38 kinderen en kleinkinderen van New Kim brachten bij de veiling samen al 2,15 miljoen op. New Kim is nu twee en haar bevruchting stopt naar verwachting rond haar achtste, dus zij kan nog voor veel (lucratief) nageslacht zorgen.

Nederlandse duivenhouders kijken soms met verbazing naar de bedragen in België. De Nederlandse duif is „beslist niet minder”, zegt melker Bas Verkerk. Maar door een ander competitiemodel, met districtvluchten, kunnen zij zich nationaal niet wekelijks met elkaar meten. In België kan dat wel, wat de profilering helpt en de prijs opdrijft. „De Chinezen hebben liever nazaten van een bekende duif dan van een onbekende duif, die misschien dezelfde kwaliteiten heeft.”

Dat is ook wat Xing Wei eind vorig jaar bij een bezoek in Friesland ongeveer zei tegen duivenmelker Pieter Veenstra. De Chinees deed een ronde door Nederland om te zien hoe de kwaliteit van de duiven hier is. Veenstra: „Hij vond de duiven in Nederland net zo goed, maar commercieel zijn de Belgen verder.”

Carlo Gyselbrecht van veilingsite Pigeon Paradise met de duivin New Kim. Foto Yves Herman/Reuters

Opmerkelijk is dat met New Kim een recordbedrag is betaald voor een duivin. Mannetjesduiven hebben het voordeel dat zij, door ze met meerdere vrouwen te koppelen, meer jongeren kunnen kweken, zegt Rik Hermans, uitgever van De Duif. Hij schat veertig tot vijftig op een jaar. „Bij een vrouwtjesduif is het gangbaar dat zij twaalf tot veertien jongeren per jaar kweken. Daarom is dit bedrag zo uitzonderlijk.”

Rustiger in de mand

Qua racesnelheid is er doorgaans weinig verschil tussen mannen en vrouwen, zegt Hermans. „Vaak zijn duivinnen zelfs overheersend, zeker in middellange vluchten. Vrouwtjes blijven rustiger in de mand, mannetjes vechten soms, gebruiken meer energie.”

Van De Wouwer specialiseerde zich in duivinnen en wist ze voortreffelijk te motiveren. Hij paste het ‘weduwschap’ toe: in de periode voorafgaand aan een race werden zij gescheiden van de mannen, waardoor zij ernaar uitkeken na de race weer samengebracht te worden (‘partytime’ in duivenjargon). Het idee: ze willen snel thuiskomen voor de seks.

En hij bedacht een systeem waardoor duivinnen onderling niet konden paren, zegt De Weerd, die hem als dierenarts bijstaat. Tien centimeter boven de bodem van het hok had hij kruiselings elastieken gespannen zodat ze niet op de grond konden staan, waardoor paren onmogelijk is. „Als ze dat wel doen, gaat de drang weg om hard naar huis te vliegen. Ze moeten eager blijven op de mannelijke partner.”

De Kaasboer-dynastie is Van De Wouwers „levenswerk”, zegt Gyselbrecht. „Vergelijk het met een kunstenaar. Op het einde van je leven heb je een reputatie. Soms pas na je dood. Gelukkig is het bij Gaston nog bij leven.” Zelf doen die miljoenen Van De Wouwer weinig. „Als ik nou twintig jaar jonger was, zou ik zeggen: wauw. Maar nu verandert het mijn leven niks.”