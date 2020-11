Nederland stuurt militairen naar Irak en Mali

Het kabinet stuurt honderd tot honderdvijftig militairen naar Erbil, het Koerdische deel van Irak. Zij zullen samen met Amerikaanse militairen de Iraakse troepen assisteren bij de beveiliging van het vliegveld. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten na een verzoek van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS). De militairen zullen waarschijnlijk in januari worden uitgezonden.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft IS na het verlies van haar kalifaat de strijd in Irak voortgezet via een „ondergrondse guerrillastrijd”. De terreurgroep pleegt volgens het ministerie maandelijks tientallen aanslagen tegen de Iraakse overheid, veiligheidstroepen en lokale bevolking. Daarnaast vormt IS „nog altijd een bron van onrust aan de randen van Europa”.

Daarnaast heeft het kabinet besloten de VN-missie Minusma in Mali te ondersteunen met een C-130 transportvliegtuig. Nederland levert samen met Noorwegen, Denemarken en Portugal om beurten militaire bijdragen leveren namens de VN. Naar schatting vaardigt Nederland zeventig tot honderddertig militairen af. Zij vormen de bemanning en het ondersteunend personeel. Naar verwachting gaan de militairen volgend jaar november voor een halfjaar naar Mali.

Strijd tegen IS

In september maakte het kabinet bekend de bijdrage aan de internationale strijd tegen IS af te schalen. De troepen die Koerdische Peshmerga-strijders trainden, keerden vanwege de coronacrisis dit voorjaar terug naar Nederland. In Irak nam Nederland een meer adviserende rol aan omdat de Iraakse strijdkrachten zich volgens het ministerie steeds zelfstandiger zouden kunnen bewapenen tegen IS. Ook andere landen hebben hun troepen inmiddels teruggetrokken.

Wel kreeg Nederland het verzoek van de internationale coalitie tegen IS om militairen te sturen om te helpen bij de bescherming van het vliegveld in Erbil. Alle deelnemers van de coalitie is gevraagd honderd tot honderdvijftig militairen uit te zenden.