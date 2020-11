Minnaert en het rookvlees-effect

Eind oktober was het vijftig jaar geleden dat de van oorsprong Vlaamse bioloog en fysicus Marcel Minnaert overleed. Op 7 november is dat in deze rubriek herdacht. Minnaert, die in 1918 naar Nederland kwam en later hoogleraar werd in Utrecht, is vooral bekend van de serie De natuurkunde van ’t vrije veld die vanaf 1937 bij Thieme verscheen. Het is een unieke verzameling natuurwaarnemingen van fysische aard. Het eerste deel (Licht en kleur in het landschap) is in veel talen vertaald.

Op 7 november is hier geopperd dat Minnaert weinig oog had voor het verschijnsel buiging (diffractie). Hij noemt het in verband met ‘kransen’ (corona’s) die je om de maan kunt zien maar in de eerste druk van deel I zwijgt hij nog over de mooie buigingskleuren van spinnenwebben. Ook de buigingspatronen die je in de klassieke zijden paraplu zag als je naar een puntvormige verre lichtbron keek, vermeldde hij niet. De interferentiekleuren van plakken ham, langspeelplaten en van vette vingervegen heeft hij misschien wel nooit opgemerkt. Zo stond dat hier ongeveer.

Moderne spinnenwebben

Door moderne paraplu’s wórden geen buigingspatronen meer opgewekt, laat lezer Hans Bot weten. „Op wetenschapsforum.nl was daar laatst nog aandacht voor.” (Het dunne doek van de binnentent van lichtgewichttenten doet het nog wel.)

Moderne spinnenwebben schitteren nog steeds in alle kleuren, zolang de zon maar schijnt en je er onder de juiste hoek naar kijkt. Maar het is niet waar wat Minnaert erover zei: dat de draden over hun hele lengte dezelfde kleur hebben. Misschien geldt het voor de spandraden die als spaken van een fietswiel radiaal naar buiten steken, maar het geldt niet voor de spiraliserende ‘vangdraden’ die hun kleur primair danken aan de minuscule druppeltjes kleefstof die er in strakke regelmaat over zijn verdeeld. Doekele Stavenga, hoogleraar in Groningen, veronderstelt, afgaande op de literatuur, dat Minnaert de webben in doorzicht bekeek. Stavenga zelf onderzocht optische effecten bij onder meer spinnen, vlindervleugels en vogelveren.

Te mooi voor woorden

Soit. Toen kwam de mail van Chris Blokhuis. „In een correspondentie tijdens de oorlog tussen mijn vader en Minnaert wordt over de kleuren van vlees gesproken. Het optisch rooster.” Hij stuurt het op. Sterker nog: hij stuurt een groot deel van de correspondentie op. Scans van een hele serie handgeschreven brieven van Minnaert die bewaard zijn gebleven. Te mooi voor woorden.

Het blijkt dat Blokhuis’ vader, E.W.M. Blokhuis (‘Eddy’), begin 1939 als scholier een correspondentie met Minnaert begon. Hij was toen vijftien en zat in de tweede klas van de hbs in Ter Apel. Het ging over Licht en kleur in het landschap dat eind 1937 was verschenen. Geïnspireerd door het boek was Eddy ook zelf waarnemingen gaan doe en die legde hij voor aan Minnaert. De briefwisseling ging door toen Minnaert als gijzelaar in St. Michielsgestel belandde en Blokhuis in Duitsland te werk was gesteld (omdat hij, inmiddels student natuurkunde in Groningen, de loyaliteitsverklaring niet tekende). Hij ging ook door ná de oorlog, tot het moment dat Blokhuis op het Fysisch Laboratorium in Utrecht kwam werken en Minnaert in persoon ontmoeten kon.

De hbs’er Blokhuis was respectvol maar ook zakelijk. „Zeer geachte Professor, Ik heb uw boek met smaak gelezen en heb ook op sommige natuurverschijnselen gelet.” Diep ontroerend is de serieuze, vaderlijke en stimulerende toon die Minnaert aanslaat. Geen brief, geen waarneming, geen kleine opmerking van de hbs’er blijft onbehandeld, nooit maakt hij er zich vanaf en altijd is daar die Vlaams-beleefde hoffelijkheid. „Uw waarneming van de fraaie kleuren in een bevroren ruit is werkelijk zeer belangwekkend.” Minnaert illustreert zijn uitleg vaak met kleine schetsjes. In de Blokhuis-correspondentie is hij de didacticus ten voeten uit.

Bladzijde 1 van een brief van Minnaert aan Eddy Blokhuis. Bladzijde 2 van een brief van Minnaert aan Eddy Blokhuis. Bladzijde 3 van een brief van Minnaert aan Eddy Blokhuis. Bladzijde 4 van een brief van Minnaert aan Eddy Blokhuis. Een van de brieven van Minnaert aan de scholier Eddy Blokhuis.

Vandaag moeten we het laten bij de constatering dat Minnaert het iriseren van ham en rookvlees wel degelijk kende en dat hij ook heeft gekeken naar vette vingervegen op glas. In een brief van juli 1942 vergelijkt hij lichtzuilen op gerimpeld water met die op glazen platen waarover vettigheid is uitgewreven. Ongetwijfeld heeft hij ook interferentiekleuren gezien. Maar het paste niet in zijn ‘vrije veld’.

Op 30 oktober eindigde deze rubriek met een vraag over drs. L.P. Edel, de auteur van het vermaarde Mengen en roeren met chemische recepten voor huishoudzeep, muizengif, fixeerbaden, lucifers en nog heel veel meer. Het verscheen in 1936 bij Kluwer dat verzweeg dat het een bewerking was van Harry Bennett’s Practical Everyday Chemistry. Wie was Edel? Hij was een van de directeuren van de fabriek Synres (synthetic resins) die in 1947 in Hoek van Holland was opgericht. Ernst Homburg, hoogleraar geschiedenis van wetenschap en techniek in Maastricht, had een dossier over Edel. Lambertus Pieter Edel werd in 1902 in Culemborg geboren en haalde in 1924 zijn doctoraal chemie in Utrecht. Al in 1925 zit hij bij de Sallandsche Vloerzeil- en Linoleumfabiek (later Forbo) in Wijhe en in 1930 werkt hij bij de Rheinische Linoleumwerke Bedburg. Een paar jaar later begint hij als researchchemicus bij Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert (kunstharsen) in Wiesbaden. Dat werd in september 1944 gebombardeerd maar snel weer hersteld. ‘Albert’ was nauw betrokken bij de oprichting van Synres waar Edel in ’47 begon. Hij werd er rond ’52 aan de kant gezet en stierf in 1975.