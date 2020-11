Vergaande plannen voor de rafelranden van Amsterdam

In een wijde lus strekt zich 157 kilometer stadsrand uit rondom Amsterdam. Rafelrand heet de stadsrand ook wel; prachtig woord: hier rafelt het steen van de stad uit in het groen. Stedenbouwers spreken van rood en groen: rood is de stad die zich wil uitbreiden in het natuurgroen.

De stadsranden volgen min of meer de contouren van de stad, maar vallen niet samen met de officiële gemeentegrens. Grofweg loopt de Amsterdamse stadsrand langs de buitenzijde van de befaamde scheggen, dus via Noord langs de Brettenzone en de Westelijke Tuinsteden naar de scheg van het Amsterdamse Bos en via Schiphol door naar Amstelland, Amsterdam-Zuidoost en de Diemerscheg.

De rafelranden van de stad vormen een diffuus overgangsgebied tussen stad en land, tussen steen en natuur. Stadsranden zijn veelal veronachtzaamd, volgebouwd met anonieme bedrijven, waterzuiveringsinstallaties, vuilnisverwerking, loodsen, sloperijen, verkeersaders, kantoorunits. Ze bieden soms plek aan criminaliteit. Binnen de stadsrand klopt het hart van het centrum is de algemene gedachte, daarbuiten begint vaak rommelig, onveilig niemandsland met de sfeer van de film noir – al is het vaak ook intuïtief wat de een als onaangenaam tussengebied ervaart en de ander niet. Daarbij komt dat de grenzen van Amsterdam nooit echt vastlagen; in de loop van de tijd zijn ze telkens veranderd.

Maar de stadsgrenzen onttrekken zich niet langer aan het zicht van gemeente, bewoners, planologen en architecten. Integendeel, ze staan volop in de belangstelling. ARCAM Architectuurcentrum Amsterdam en de afdeling Onderzoek van Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) exploreerden met vijf ontwerpteams de grensgebieden van de stad in het zogenoemde Stadsranden-lab. Een jaar lang keken de teams, elk onder leiding van een BNA-architect, naar een segment van de stadsrand. Ze bestudeerden in hoeverre die wel of niet botst met de omliggende natuur, analyseerden mogelijkheden om de vaak gesloten stadswal open te breken en de randen aantrekkelijk en toegankelijk te maken, zelfs bewoonbaar.

Onder enorme druk

„De stadsranden staan onder grote druk”, zegt Jutta Hinterleitner van BNA Onderzoek, „want volgens het beleid van de Rijksoverheid mogen de gemeenten niet langer ongebreideld buiten de stad bouwen, daar waar het voor de stadsbewoner zo noodzakelijke groen ligt. Hierdoor komt een groot deel van de woningbouwopgave in de rand van de stad terecht. Dat maakt het zo boeiend om in een eerste verkenning te kijken naar waar de krachten van de stad en van het landschap samenkomen.”

Foto Quirijn Kuchlein

De gemeenten hebben steeds meer tot taak landelijk groen te sparen en tot een verdichte, compacte stad te komen. De resultaten van het Stadsranden-lab zijn vrijdag virtueel gepresenteerd op de Dag van de Stadsrand in Pakhuis de Zwijger. In ARCAM is vanaf deze zaterdag een expositie te zien over onder meer de stadsranden en het nieuwe gezicht dat de ontwerpteams eraan willen geven.

‘Zeker niet bouwen in Landelijk Noord’

Zij doen voorstellen aan de gemeente om de functie en betekenis van de stadsranden te verbeteren, maar volgens een woordvoerder van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid „laat de gemeente zich verrassen door de bevindingen van de teams, maar zal ze er niet meteen beleid aan koppelen”. Wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks; Duurzaamheid en Circulaire Economie, Ruimtelijke Ordening) liet in een reactie tijdens de opening weten „met interesse kennis te hebben genomen van de uitkomsten van het Stadsranden-lab”. Zij doet de belofte „zeker niet in Landelijk Noord te bouwen. We willen als stad juist verdichten binnen de bestaande stadsgrenzen en het sparen van het landschap rond de stad is voor ons een harde grens.”

ARCAM-directeur Indira van ’t Klooster benadrukt „dat het onderzoek naar de stadsranden het gevolg is van het succesvolle Parlement van de Scheggen van vorig jaar. Hierin werd aandacht gevraagd voor behoud en verbetering van de groene lobben of scheggen, waar Amsterdam zo beroemd om is: iedereen beschikt op slechts tien minuten loopafstand over het groen van een park of van de natuur.”

150.000 nieuwe woningen

Nu de verdichte stad geen beslag mag leggen op het omliggende groen vragen juist de randen van de scheggen om bescherming. Amsterdam staat voor de enorme opgave om 150.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2050. In dat jaar moet de stad trouwens ook 100 procent circulair zijn. De tentoonstelling in ARCAM laat beide ontwikkelingen aan de hand van maquettes, stadskaarten, plattegronden en visionaire projecties op avontuurlijke wijze zien: de bezoeker loopt door het markante gebouw aan het Oosterdok als door de stad van de toekomst.

Maar terug naar de rafelrand. Wat moet daar gebeuren? Wat speelt zich daar af? Welke mogelijkheden bieden ze? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die de teams stellen, en willen beantwoorden.

Met architect en stedenbouwer Joost Vorstenbosch van bureau XOOMlab en stadsschrijver en bewoner van Amsterdam-Noord Bas Kok gaan we kijken naar de plek waar de barrière tussen stad en land onoverbrugbaar lijkt, namelijk die van de Ring A10 ter hoogte van de Schellingwouderbrug en verder westwaarts. Hier vormt de weg „een harde, nagenoeg onneembare scheidingswand”, zoals beide teamleden het benoemen: „De flats van Amsterdam-Noord en de natuur van Waterland liggen door die verkeersader rug aan rug: het bebouwde Noord ligt erbinnen, Landelijk Noord erbuiten, alsof Noord Waterland niet mag zien en Waterland Noord niet. Maar eigenlijk zouden ze juist op elkaar gericht moeten zijn.”

Hier is de rafelrand op zijn rafeligst en ook onveiligst: er lopen fiets- en wandelpaden langs, paden bovendien die ergens beginnen en opeens midden op de weg ophouden. De wandelaar of fietser staat plots oog in oog met autoverkeer. Dit is typisch grensgebied, vergeten door stadsplanologen en ten prooi aan verrommeling.

De Ring A10 in Noord: de stadsrand als barrière. Foto Quirijn Kuchlein

Dat geldt ook voor de eeuwenoude Schellingwouderdijk: daar staan dagelijks tientallen auto’s tegenaan geparkeerd die het dijktalud ernstig kapotmaken – diepe bandensporen in het gras – en met al dat blik het zicht op wat eens een prachtige zeedijk was geheel ontnemen. Een morsig, met graffiti bespoten tunneltje biedt toegang tot de weg naar Zunderdorp. Deze „troosteloze achterkant van een stadsentree” kan volgens Kok en Vorstenbosch verbeterd worden door de ringvaart van Buikslotermeer te verbreden en in ere te herstellen, zodat naast rood en groen ook ‘blauw’ een plaats in het ontwerp krijgt – blauw in de betekenis van waterwegen en vaarroutes.

‘Weilandboulevards’

Kok: „Wat je in dit tussenland ziet, is gebrek aan beleid en visie. Kijk, daar ligt een mooi stukje verruigde natuur, maar het is omgeven en afgesloten door een metershoog hek. In ons plan willen we met behulp van zeven ‘weilandboulevards’ Noord weer aanhechten aan Waterland en omgekeerd. Deze weilandboulevards vormen binnen de ring een aangesloten web van groene paden en lanen, waarlangs de stadsranden zich in de natuur begeven en omgekeerd: de natuur komt hierlangs de stad binnen.”

Ook past in dit ontwerp, dat Noord Binnenstebuiten heet, om in het wat verloren ogend groen pal langs de ring woningen te bouwen, liefst zo’n 10.000, die voorzien worden van geluiddempende gevels. Op die manier kan aan de opgave tot verdichting gehoor worden gegeven. Kroon op het plan is de aanleg van een ‘stadsbordes’ in het centrum van Noord, het gebied rondom Station Noord en Buikslotermeerplein, dat „vrij uitzicht biedt over Waterland”. Kok vraagt zich hardop af „waarom Noord en Waterland verstoppertje met elkaar spelen”. Tijdens het onderzoek kwam hij erachter „dat tal van kinderen uit Noord nooit in Waterland zijn geweest, dat toch zo dichtbij ligt, en dus nooit koeien in het zo karakteristieke veenweidegebied in het echt hebben gezien”.

Foto Quirijn Kuchlein

Voor Kok en Vorstenbosch biedt de Buikslotermeerpolder buiten de A10 zelfs kans voor woningbouw: „We willen de sprong over de Ring wagen, maar beseffen dat we hiermee een taboe doorbreken. In ons plan komen 3.000 woningen in het noordelijke deel van de Buikslotermeerpolder, daar waar de rioolzuivering en een golfbaan liggen. Deze strook heeft al meer dan vijftig jaar een stedelijke bestemming, er zijn altijd sportparken geweest. Bovendien had de gemeente een vergunning verleend voor de bouw van een wellnesshotel, inclusief toren. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Wij benutten dus geen weiland of agrarische grond. Door die stedelijke bestemming kun je het moeilijk als Landelijk Noord of Waterland betitelen. Dat de gemeente aangeeft daar niet te willen bouwen, wijkt dus af van het beleid van de afgelopen decennia.”

Lees ook: Zijn de beroemde groene longen van Amsterdam in gevaar?

Naast dit verregaande voorstel bepleit Vorstenbosch nog andere ontwikkelingen, onder meer de aanleg van een ringlijn voor tram of metro die de noordelijke stadsrand vanaf de Schellingwouderbrug in een halve cirkel met bijvoorbeeld Molenwijk verbindt. Ook oppert hij het idee van La Ville fertile, de vruchtbare groene stad met stadsboerderijen, voedselcorporaties en natuurinclusieve landschappen voor voedsel van eigen bodem.

Hiermee raakt het Stadsranden-lab aan het idee van Amsterdam als circulaire stad en liggen ze in elkaars verlengde, zoals de expositie in ARCAM ook laat zien: naast de visualisering van de toekomst van de Amsterdamse stadsrand krijgen we ook een beeld van de stad die eindeloos is, EndLESS Amsterdam, ofwel geheel circulair. Alles wat binnen de stad geproduceerd en gebruikt wordt, wordt binnen de stad hergebruikt.

Elk van de nieuwe stadsrandengezichten benadrukt een ander aspect van het wonen en leven in de grenszone. Aan de randen van de Diemerscheg en Zuidoost bijvoorbeeld bestudeerde het team in hoeverre losse buurtparken die daar liggen tot een geheel verbonden kunnen worden. Het Amsterdamse Bos zou een groot, aangesloten stadspark kunnen worden, dat reikt vanaf de Zuidas tot aan Aalsmeer. De diverse woonwijken in Nieuw-West kennen een grote sociale differentiatie, hier geldt als inspiratiebron dat het al bestaande groengebied en pluktuin Tuinen van West een uitbreiding krijgt en zorg kan dragen voor de uiteenlopende bevolkingsgroepen uit deze wijk.

Bij al deze aanbevelingen voor de Amsterdamse stadsranden ligt de nadruk op het herstel van de verwevenheid tussen stad en landschap, zonder de harde overgangen van nu.

Alle plannen zijn te bekijken in de expositieEndLESS Amsterdam, in ARCAM (Prins Hendrikkade 600, Amsterdam), zaterdag 21 november t/m zondag 28 februari 2021. www.arcam.nl . Stadsranden-lab: www.bna.nl

Lees ook: ‘De Amsterdamse scheggen moeten landschapspark worden on de stad heen’

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 november 2020