Journalist neemt deel aan besloten EU-vergadering na tweet Bijleveld

Op het Twitteraccount van minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) heeft een medewerker van de minister een deel van de inloggegevens van een besloten vergadering van de Europese ministers van Defensie gedeeld. Hierdoor kon een journalist van RTL Nieuws deelnemen aan de vergadering. Dat meldt de nieuwswebsite vrijdag en bevestigt een woordvoerder van Defensie aan NRC.

Op een tweet van het account van Bijleveld was het inlogadres en een deel van de pincode van de vergadering op een foto te zien. De vergadering was niet extra beveiligd waardoor RTL Nieuws na een paar pogingen de pincode raadde en de vergadering binnenkwam. Toen de RTL Nieuws-journalist zijn camera en microfoon aanzette, vroeg EU-buitenlandchef Josep Borrell aan hem: „Je weet dat je deelneemt aan een geheim overleg van de Raad Buitenlandse Zaken?” De journalist verliet de vergadering, die vervolgens gestaakt werd.

Een woordvoerder van de EU laat weten dat videovergaderingen geen officiële vergaderingen zijn en er ook geen geclassificeerde informatie gedeeld wordt. De foto waarop de gegevens te zien waren, is inmiddels verwijderd. Premier Mark Rutte (VVD) reageerde op zijn wekelijks persconferentie dat het incident laat zien dat voorzichtigheid geboden is bij dit soort vergaderingen. „De enige bijvangst hiervan is dat Bijleveld andere ministers hiermee heeft gewezen op hoe voorzichtig je moet zijn.”

