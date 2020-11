Johnson vergeeft ‘pestende minister’, adviseur stapt op

Het besluit van de Britse premier Boris Johnson om een minister die pestgedrag vertoonde te blijven steunen, heeft geleid tot het vertrek van zijn adviseur Alex Allen. Uit een intern onderzoek van Allen bleek eerder dat minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken haar personeel vernedert en pest. Patel ging door het stof na die aantijgingen en beloofde beterschap. Premier Johnson aanvaardde die excuses en sprak zijn vertrouwen uit in de minister. Daarop besloot Allen op te stappen als adviseur van de premier.

Volgens het rapport had Patel met haar pestgedrag richting ambtenaren de Britse ministeriële code geschonden. Die gedragscode schrijft voor dat ministers ambtenaren met respect moeten behandelen. Verschillende ambtenaren beschuldigden Patel van pesterijen en vernederende omgangsvormen. Johnson liet in maart een onderzoek instellen naar haar gedrag. De uitkomsten daarvan zijn niet gepubliceerd, maar volgens regeringsverklaringen zou Patel haar ambtenaren niet altijd even respectvol behandelen en soms zelfs pesten. Andersom voelde de minister zich niet altijd gesteund door haar eigen medewerkers.

Excuses

Patel verklaarde in reactie op het onderzoek dat ze zich niet bewust was van de impact van haar gedrag. „Ik erken dat ik soms direct kan zijn en op bepaalde momenten gefrustreerd reageerde. Het spijt me dat mijn gedrag mensen in het verleden van streek heeft gemaakt.” Johnson nam genoegen met die spijtbetuiging en oordeelde dat ze daarmee voldeed aan de gedragscodes van de Britse regering.

Zo hield Johnson een belangrijk bewindspersoon binnenboord, maar kon hij een vroegtijdig vertrek van een belangrijke adviseur niet tegenhouden. „Het is aan de premier om te beoordelen of de acties van een minister de ministeriële code schenden, maar het is beter dat ik mijn functie per direct opzeg”, verklaarde Allen volgens persbureau Reuters. Allen is na Dominic Cummings de tweede topadviseur die in korte tijd vertrekt. Volgens Reuters komt Allens vertrek op een gevoelig moment, nu Johnson te maken heeft met een verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij over het coronabeleid van het kabinet.