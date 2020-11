Intrigerend nieuw werk van Adams en Ruo in ‘huiskamerserie’ Muziekgebouw aan ’t IJ

Nu de zalen weer dertig mensen publiek mogen toelaten, heeft het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam een nieuwe serie-op-maat ontwikkeld: Muziekgebouw Up Close. Daarin wil het een huiskamersetting creëren met lokale musici. Alle avondconcerten worden ook live gestreamd.

De allereerste Up Close toonde donderdag een nog wat kale huiskamer. Alle stoelen zijn uit de grote zaal gehaald, een klein aantal staat in een halve cirkel op het gelijkvloerde podium.

De musici zijn deze eerste editie zo lokaal als maar kan: Asko|Schönberg, huisensemble van de zaal, speelt een modern klassiek programma met muziek gecomponeerd in lockdown.

Samuel Adams, zoon van John Adams, schreef Violin Diptych, voor viool en piano. Het stuk speelt een muzikaal spel van schaduwen en echo’s. Eerst solo, in de viool, waar het even is alsof violist Joseph Puglia voor een diepe put speelt; na elke frase herhaalt hij de laatste noot als het oude echograpje ‘wie is de koning van Wezel?’ (ezel … ezel …)

Panische ademhaling

De vleugel (met ingebouwde speaker) wordt geïntroduceerd met één enkele elektronisch aangehouden, pulserende toon. Later speelt pianiste Pauline Post telkens één toon uit de veeltonige frasen van Puglia na, met een verrassend, verhelderend effect. Het is alsof de vleugel de landingsplaatsen van de chaotische hink-stap-sprongen van de viool bijlicht.

Naarmate het stuk vordert, speelt Puglia steeds dichter bij de kam. Een opeenvolging van schelle, snelle opstreken en langzame afstreken wekt op den duur associaties met een panische ademhaling. Terwijl de vleugel zenuwachtig de snelle korte nootjes speelt, hapt de viool in doodsnood naar lucht. De rillingen lopen over je rug.

Het tweede deel van het concert is gewijd aan een evenzeer intrigerend nieuw werk: A Dust in Time voor strijkkwartet, van componist Huang Ruo. Ruo inspireerde het stuk op Tibetaansezandmandala’s die eerst zorgvuldig lijntje voor lijntje worden opgebouwd, om daarna omwille van de vergankelijkheid weer vernietigd te worden.

Hier klonk alleen de opbouw (de volledige zestig minuten pasten niet in het concert). Met het mandalaverhaal in het achterhoofd bleek het bijna onmogelijk nog iets anders dan de vorming van een ronde tekening te horen.

Langdurig en geduldig, met een bijna constant volume en zeer spaarzaam gebruik van vibrato, creëren de vier instrumenten allemaal hun eigen lange lijnen; kleuren die om elkaar heen krullen, elkaar nu en dan eens kruisen, soms een tijdje met een ander mengen, om dan altijd weer uit elkaar te gaan.

Één constante stroom van geluid is het, waarin alles volkomen logisch en harmonisch in elkaar hangt. Het effect is betoverend en rustgevend. Tijd om het kunstwerk af te breken is er niet. Even is er geen vergankelijkheid.