Grote culturele instellingen kregen opnieuw miljoenen loonsteun

Stage Entertainment, het Van Gogh Museum, De Nationale Opera & Ballet, MOJO Concerts, het Rijksmuseum, André Rieu en de grote bioscoopketens zijn in de culturele sector de grootgebruikers van loonkostensubsidie van de overheid. De bedrijven kregen samen meer dan 20 miljoen euro om hun personeel tijdens de afgelopen maanden door te kunnen betalen.

Dat blijkt uit het register dat het UWV deze week heeft bekendgemaakt, met daarin alle werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW-2, een regeling die door de overheid is ingesteld om werkgelegenheid te behouden tijdens de coronacrisis. Bij de eerste ronde, die ging over maart, april en mei, werd in totaal 8 miljard euro aangevraagd door 140.000 bedrijven. Bij de tweede ronde over juni, juli, augustus en september, vroegen 65.000 bedrijven bij elkaar 4,2 miljard euro aan.

Musicalproducent Stage Entertainment kreeg 3,6 miljoen euro aan loonkostensubsidie. Het bedrijf van de afscheid nemende Albert Verlinde vroeg een miljoen euro meer aan dan bij de eerste ronde steun, in het voorjaar. Ook concertorganisator MOJO kreeg een stuk meer: ruim 2 miljoen euro, dat is drie ton meer dan het bedrag dat ze de eerste periode kregen. En ook het Van Gogh Museum kwam, inclusief de merchandise-tak van het museum, op ruim 2 miljoen euro.

Lees ook over NOW-1: MOJO, Concertgebouw en André Rieu ontvangen forse steun van de overheid

Bioscopen

De grote bioscoopketens Pathé, Vue en Kinepolis zijn samen goed voor bijna 8,5 miljoen euro. Zij hebben het moeilijk door beperkte toegang – er mogen op het moment maar 30 mensen in een zaal – en door beperkt aanbod: veel grote films, zoals de nieuwe James Bond, zijn uitgesteld naar volgend jaar. In juli liet Pathé weten te moeten reorganiseren. Bij Pathé, met 30 locaties de grootste bioscoopketen van Nederland, waren toen 1.800 mensen in dienst. Inmiddels zijn er volgens een woordvoerder ‘enkele tientallen’ functies geschrapt.

Het Rijksmuseum in Amsterdam kreeg een miljoen euro minder dan in het voorjaar: 1,7 miljoen euro. Ook De Nationale Opera & Ballet en het bedrijf van de Limburgse violist en orkestleider André Rieu, die deze week bekendmaakte zijn jaarlijkse nieuwjaarsconcert naar 2022 te verplaatsen, vroegen iets minder aan om hun personeel te kunnen doorbetalen. Beide bleven boven de 1,5 miljoen euro. Het Internationaal Theater Amsterdam vroeg 3 ton minder aan, en kwam op 4 ton deze periode. Scapino Ballet kreeg opnieuw 140.000 euro.

Terugbetalen

Er zijn ook instellingen die deze tweede ronde juist niets hebben gekregen, zoals de grote orkesten. Het Koninklijk Concertgebouworkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Nederlandse Bachvereniging, het Metropole Orkest en het Residentie Orkest ontvingen nu geen van alle loonkostensubsidie, terwijl ze in het voorjaar samen goed waren voor 1,5 miljoen euro.

Voor het Rotterdams Philharmonisch viel de tweede NOW-periode in de normaal gesproken altijd luwe zomer, waarvoor dus geen steun nodig was, legt zakelijk directeur Jaap Lampe uit. Omdat het orkest ook steun kreeg uit het eerste steunpakket van het ministerie van OC&W, moet het een deel van de NOW-gelden terugbetalen. Lampe: „Daar zal volgens onze voorlopige berekeningen zo’n 350.000 euro van overblijven. Ingewikkeld, maar wel eerlijk.”

Lees ook: Vooral industrie en luchtvaart vroegen steun

Ook het Concertgebouworkest kon met de steun van OC&W geen nieuwe loonkostensubsidie aanvragen, laat zakelijk directeur David Bazen weten. Het orkest betaalde ook de eerst gekregen NOW-steun weer terug.

Het Groninger Museum, waar deze week de blockbuster-tentoonstelling rond de Rolling Stones is geopend, kreeg extra geld van het Mondriaanfonds en werd daardoor uitgesloten van de NOW-2-regeling, vertelt een woordvoerder. Enkele andere musea lieten deze week in het FD al weten een deel van hun eerste NOW-geld terug te moeten betalen, door de extra steun die ze daarna kregen.

Froger, Hazes en Bizzey

Zalen en podia, die de deuren deze week weer mochten openen voor maximaal dertig bezoekers per concert, blijven het moeilijk houden. Het meeste geld ging naar de Amsterdamse zalen het Koninklijk Concertgebouw (1,4 miljoen euro), Paradiso (1 miljoen), de Melkweg (700.000 euro) en de Ziggo Dome (500.000 euro). Live Nation, eigenaar van de Afas Live in Amsterdam, staat er voor 3,5 ton op. De Doelen in Rotterdam ontving ruim 7 ton. Naar 013 in Tilburg ging bijna 4 ton. Het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam ontving 140.000 euro, en Muziekgebouw Eindhoven kreeg ruim een ton.

Voor veel muzikanten is de zomer normaal wel een drukke periode. Op de lijst is dan ook te zien dat muzikanten als Guus Meeuwis, René Froger, André Hazes jr., Trijntje Oosterhuis, Delain en Bizzey voor deze periode met wat hogere bedragen op de lijst staan. En ook festivalorganisatoren kregen steun, zoals Amsterdam Dance Event (ADE) en Eurosonic/Noorderslag, beide goed voor een ton. Steun was er ook voor Best Kept Secret-organisator Friendly Fire (500.000 euro), en de organisatie van Zwarte Cross, Alles Komt Goed bv (bijna 400.000 euro). Bijna een miljoen euro ging er naar dance-organisatie Q-Dance. Spec Entertainment, het managementbureau van Ali B, vroeg 43.000 euro aan, ruim 10.000 meer dan in de eerste periode.

Zonder concerten en festivals hebben ook de ticketverkopers het moeilijk, is te zien in de cijfers: Ticketmaster, TD Entertainment en Stager vroegen allemaal steun aan.

Werkgevers kunnen sinds deze week de NOW-3 aanvragen, die loopt tot en met juli 2021.