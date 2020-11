Grapperhaus wil waakhond tegen kinderporno en online terrorisme

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wil een waakhond oprichten voor de bestrijding van kinderporno en online terroristisch materiaal. Dat schrijft Grapperhaus in een brief, die vrijdag naar de Tweede Kamer is verstuurd. De autoriteit moet internetbedrijven kunnen dwingen om materiaal te verwijderen.

Om de onafhankelijkheid te garanderen moet de nieuwe instantie een zelfstandig bestuursorgaan worden. Het verwijderen van online materiaal raakt aan de vrijheid van meningsuiting en daarom is onafhankelijkheid van belang volgens Grapperhaus.

Bij de aanpak van kinderporno en online terroristisch materiaal zijn veel overeenkomsten en daarom wil de minister een nationale autoriteit oprichten. Ook is het voor internetbedrijven overzichtelijker als zij met één instantie te maken hebben. In januari verwacht de minister het wetsvoorstel af te hebben.

