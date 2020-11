Georgia stelt verkiezingsoverwinning Biden definitief vast

Georgia heeft vrijdag de uitslag van de presidentsverkiezingen officieel goedgekeurd. De overwinning van aankomend president Joe Biden in de staat is daarmee definitief. Dat meldt persbureau Reuters. Biden is de eerste Democraat in 28 jaar die wint in Georgia, met een voorsprong van bijna 13.000 stemmen op Trump.

Eerder op de dag ontstond verwarring nadat de autoriteiten van Georgia een eerder verstuurde persverklaring moesten terugtrekken, waarin stond dat de uitslag al officieel al was goedgekeurd. Dit was voorbarig, schreven de autoriteiten. Inmiddels is de uitslag dus wel goedgekeurd.

Normaal gesproken is het goedkeuren of ‘certificeren’ van de uitslag een formaliteit, maar dit jaar is dat anders. President Donald Trump beweert dat de Democraten hem de zege met grootschalige fraude hebben afgepakt - een bewering waar hij noch zijn advocaten tot nu toe bewijs voor hebben geleverd. Het verstoren van het goedkeuringsproces in belangrijke swing states is onderdeel van Trumps strategie om toch in het Witte Huis te blijven.

Lees ook: Trumps verzet tegen verlies blijft vruchteloos, maar overtuigt zijn kiezers wel

Zonder dat de resultaten officieel vast staan, zouden de parlementen in de staten kunnen besluiten de verkiezingsuitslag te negeren en zelf kiesmannen aan te wijzen. Aangezien Republikeinen veelal de meerderheid hebben in de betreffende parlementen, zouden dat kiesmannen voor Trump kunnen worden in plaats van Biden. Juridische experts achten de kans op het slagen van een dergelijk plan klein. Republikeinse bestuurders en volksvertegenwoordigers in meerdere staten hebben ook gezegd er niet aan mee te zullen werken. Nu de uitslag in Georgia definitief is bepaald, lijken de kansen van de Trump-campagne om daar een ommekeer te bewerkstelligen in elk geval zo goed als verkeken.

De afgelopen dagen werden circa 5 miljoen stemmen in Georgia handmatig herteld. Het team van Trump had vanwege de vermeende stemfraude om een hertelling gevraagd. Raffensperger benadrukte dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen, maar zegde de hertelling wel toe. Opnieuw kwamen er geen aanwijzingen voor grootschalige fraude boven water. Er doken wel stembiljetten op die eerder nog niet waren meegeteld. De marge van Biden kromp daardoor met bijna tweeduizend stemmen ten opzichte van de eerste telling, bleek toen donderdag de uitslag van de hertelling bekend werd.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Georgia gaat verkiezingsoverwinning Biden definitief vaststellen