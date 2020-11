Nijpels: kabinetswissel dreigt klimaatakkoord onherstelbaar te vertragen

De uitvoering van het klimaatakkoord loopt serieuze vertraging op als het huidige kabinet beslissingen over de energietransitie aan een nieuw kabinet overlaat. Volgens Ed Nijpels, voorzitter van het zogeheten Voortgangsoverleg, „verdraagt het klimaatakkoord geen politieke luwte en een langdurige demissionaire periode”.

In een brief aan verantwoordelijk minister Eric Wiebes (VVD) schrijft Nijpels donderdag dat „zonder adequaat optreden” van de politiek „we deze vertraging niet meer inhalen”.

Recente berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten zien dat er nog grote stappen nodig zijn om het doel van het klimaatakkoord te halen. Voor 2030 is dat doel een reductie van 49 procent van de CO 2 -uitstoot. Eind oktober zei PBL een reductie van slechts 34 procent te verwachten. Wel tekende het daarbij aan dat alleen beleid dat op 1 mei definitief was, is meegerekend.

Maar, laat Nijpels weten, als nieuwe maatregelen vertraging oplopen, blijft die 49 procent reductie met dit akkoord definitief buiten bereik.

Wiebes gaf eind oktober in reactie op de conclusies van het PBL toe dat „extra maatregelen” nodig zijn, al zei hij niet welke. Eerder vroeg hij een ambtelijke werkgroep al om voorstellen voor extra ingrepen.

Die zijn ook nodig omdat de Europese Unie – mede op aandringen van Nederland – pleit voor een nog hoger reductiedoel in 2030: een van 55 procent. Die voorstellen zijn nadrukkelijk bedoeld voor een volgend kabinet, zei Wiebes onlangs in de Tweede Kamer. Over de precieze aanpak van de extra maatregelen hield hij zich in het Kamerdebat twee weken geleden op de vlakte. Alles dichtspijkeren voor een volgend kabinet wil hij in elk geval niet. „Dat voor de voeten lopen, is op zijn minst onhoffelijk.”

Controversieel verklaard

De brief richt zich niet alleen op de bewindsman; Nijpels legt de verantwoordelijkheid ook bij de Tweede Kamer. De oud-minister vreest dat tijdens de formatie, als het huidige kabinet demissionair is, veel onderwerpen controversieel worden verklaard door de Kamer.

Beleid dat mogelijk cruciaal is voor de klimaatdoelen kan dan vele maanden blijven liggen. Nijpels noemt een voortvarende aanpak van de klimaatproblematiek „een bittere maar ook uitdagende noodzaak.”

De toezichthouder op de uitvoering van het klimaatakkoord weet de Raad van State aan zijn zijde. Die constateerde in een reactie op de berekeningen van het PBL dat het kabinet vaart moet maken. „De doelen halen kan alleen maar als niet overmorgen, maar nú aanvullende maatregelen worden genomen”, zei vice-president Thom de Graaf.

