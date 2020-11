Een portret van Rotterdam

Sanne Donders mocht vandaag de prestigieuze Rabo Photographic Portrait Prize in ontvangst nemen met haar foto van Lucas Vonk. Eerder deze maand bracht ze ook haar eerste fotoboek uit Over alles wat nergens op lijkt . Voor deze serie liep Donders een dag mee met verschillende inwoners van Rotterdam. „’s Ochtends ken je elkaar niet, maar met iemand meelopen is vrij intiem. Je krijgt een goed beeld van wat iemand doet op een dag, wat voor hem ‘gewoon’ is.” Dat heeft haar altijd gefascineerd. „Als ik een tram zie, vol met mensen die naar huis gaan, stel ik me soms al hun levens voor, en dan duizelt het me.” Het resultaat is een boek dat laat zien dat er in de stad veel verschillende soorten 'gewone levens' zijn. Een boek over 33 Rotterdammers - van jongeren tot vrouwen die buurthuizen drijvende houden, van zorgzame oma’s en vaders tot sporters en dichters - van ochtend tot slapen gaan. NRC maakte een selectie van 5 personen.