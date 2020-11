Een cadeau om te doen

De dagen zijn donker. Het regent veel. En we zitten grotendeels thuis. Nog nooit was ons verlangen naar lichtjes en gezelligheid zo groot.

Wat door corona niet hoeft te veranderen: het geven van cadeaus. Maar wat geef je in deze tijd? Je wilt niet aankomen met weer een duizend stukjes puzzel, een wollen dekentje of wandelschoenen. En zelf wil je ook geen kaartspel, badolie of mok voor je thuiswerkplek. Want met deze spullen hebben we de afgelopen maanden al geprobeerd de lockdown door te komen.

Dus wat geven we elkaar dan wél? Een nieuwe hobby. Zodat we onszelf niet alleen kunnen bezighouden maar ons ook ergens in kunnen verliezen. In bijvoorbeeld eindeloos aquarelleren, tuinieren op je balkon of met make-up experimenteren.

Zeker in een tijd dat mensen zoveel stress ervaren, kan een hobby rustgevend zijn, zegt Ap Dijksterhuis, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen in deze cadeaubijlage. En een hobby geeft voldoening. Iets wat mensen vaak missen in hun baan. Veel werk is abstracter geworden, speelt zich veelal online af, zegt Dijksterhuis. Met een hobby maak je ook écht iets. „Het is een recept voor geluk.”

In deze bijlage vindt u cadeautips voor in totaal acht uiteenlopende hobby’s: de juiste houten schuine penhouder en een set van drie Japanse penpunten om te kalligraferen. Of zet uw geliefde aan tot de aanleg van een moestuin met 33 zakjes groentezaad. Zin in beeldhouwen? Vraag de Sint om een scherpe guts en impregneerolie. Een duurzame hobby bestaat ook: voedsel fermenteren, zoals kaas, ansjovis, zuurkool en gedroogde worst. Op het wensenlijstje komen dan een vacumeermachientje, een waterslot en een klimaatkast.

Wij wensen u gezonde en rustgevende feestdagen.

