Dwergotter is sociale puzzelaar

Soms wordt hij door Aziatische vissers getraind om te helpen bij de visvangst: de kleinklauwotter.

Naam: Kleinklauwotter of dwergotter Wetenschappelijke naam: Aonyx cinereu Leefplek: waterrijke gebieden in Zuidoost-Azië. Uiterlijk: bruin lichaam, lichte buik, witte vlekken op snuit, keel en borst. Grootte: 40-65 cm, staart ongeveer 25 cm. Kleinste van alle 13 ottersoorten. Leeftijd: rond de 15 jaar. Eet: vis, amfibieën, schaaldieren, weekdieren, watervogels.

Met zijn voorliefde voor vis is hij immers een ideale onderwaterjager. Maar die dieetkeuze heeft ook een nadeel: door overbevissen en watervervuiling wordt de soort steeds zeldzamer. Britse biologen wilden daarom onderzoeken hoe goed de dieren in staat zijn om prooien op nieuwe manieren op te sporen. Ze lieten ze puzzels oplossen: de otters moesten transparante containers met daarin rauwe gehaktballetjes openen, schrijven de onderzoekers in Royal Society Open Science. Daarbij blijken ze van elkaar te leren. Ook hebben ze een langetermijngeheugen: na een paar maanden losten de otters de puzzels gemiddeld 69 procent sneller op dan de eerste keer.