Drentse politie onderzoekt tien incidenten met ‘pedojagers’

In Drenthe zijn sinds augustus zeker tien incidenten geweest waarbij vermoedelijk zogenoemde pedojagers betrokken waren. De politie meldt vrijdag dat er een onderzoek loopt naar de voorvallen waarbij mannen zijn bedreigd en mishandeld, en vernielingen zijn gepleegd. Het fenomeen ‘pedojagen’ krijgt de laatste weken veel aandacht, onder meer vanwege de dodelijke mishandeling van een 73-jarige man in Arnhem.

De incidenten die de Drentse politie onderzoekt, speelden zich vooral af in Emmen. Daar werd bijvoorbeeld een man door meerdere onbekenden aangevallen. Een ruit van zijn auto sneuvelde. Hij verklaarde achteraf tegen de politie dat hij online een afspraakje had gemaakt met een vrouw. Eén confrontatie vond plaats in Assen. Daar ging het om een man die via internet met een jongen had afgesproken. Toen hij in zijn auto zat te wachten op zijn date, doken twee figuren op die een deuk in zijn voertuig trapten. Andere voorvallen hadden een soortgelijk verloop.

Lees ook: Pedojagers presenteren zich als helpers van de politie, maar die wil dat het stopt

Pedojagers doen zich in chatrooms en op datingapps voor als minderjarige, om te proberen een seksafspraak te maken met een volwassene. Sommige pedojagers houden de vermeende pedoseksuelen aan om hen aan de politie over te dragen - die daar overigens niets mee zegt op te schieten. Andere pedojagers lokken hun doelwit in de val om hem in elkaar te slaan.

Volgens het OM leidde zo’n gewelddadige pedojacht eind oktober tot het dodelijke geweldsincident in Arnhem. Het 73-jarige slachtoffer zou online een seksdate hebben gemaakt met een jongen van 15. Een mishandeling van een man afgelopen weekend in Goes was volgens de politie vermoedelijk ook het werk van pedojagers. De politie raadt mensen af om zelf achter mogelijke pedoseksuelen aan te gaan, omdat dat tot eigenrichting zou leiden.