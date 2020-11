Dat de coronacrisis voor allerlei thuiswerkproblemen zorgt, is al langer duidelijk. In Nederland is het echter nog niet zo erg gesteld dat het nodig is om in een boom te klimmen om een vergadering of les te kunnen volgen. Voor deze Russische student is dat anders: hij woont in een afgelegen dorpje in Siberië en moest naar eigen zeggen in deze boom klimmen om een sterk genoeg internetsignaal te krijgen om een college te volgen. Hij roept de Russische autoriteiten op het internetnetwerk in zijn regio te verbeteren.

Foto Alexey Malgavko / Reuters