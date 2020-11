Deze moordenaar zoekt vrouwen met vrouwen met het DDR4-gen

Terwijl Lee Child met pensioen is gegaan, bewijst leeftijdgenoot Michael Connelly (1956) voor de zoveelste maal dat hij een van de grootmeesters van het thrillergenre is. In Een gewaarschuwd man, zijn 34ste boek, is de Amerikaanse oud-journalist in topvorm. Hij snijdt een actueel thema aan – het vermarkten van dna-gegevens –, heeft een ingenieus complot gesmeed, een heerlijk-huiveringwekkende superschurk bedacht, en houdt op intelligente wijze 400 bladzijden lang de vaart erin.

Harry Bosch-fans moeten even geduld oefenen, en ook Connelly’s nieuwe heldin, de jeugdige rechercheur Renée Ballard, komt in Een gewaarschuwd man niet voor. Connelly heeft teruggegrepen op Jack McEvoy, de journalist die hij eerder een hoofdrol gunde in De dichter (1996) en Ongrijpbaar (2009).

Een vrouw met wie McEvoy jaren eerder een avontuurtje beleefde, is vermoord. De verslaggever ontdekt dat haar dood verbonden is met een reeks andere moorden op vrouwen. De dader noemt zich De Klauwier, naar de roofzuchtige zangvogel die prooien de nek breekt. Het handelsmerk van deze seriemoordenaar: atlanto-occipitale dislocatie, een verwurgingsmethode waarbij de schedel van de wervelkolom wordt gedraaid.

De Klauwier kiest zijn slachtoffers uit met hulp van een site op het dark web voor zogeheten incels, een samentrekking van ‘involuntary celibats’, mannen vol vrouwenhaat die menen recht op seks te hebben. Deze site verkoopt contactgegevens van vrouwen met het DDR4-gen, een gen dat in verband wordt gebracht met riskant gedrag, waaronder drugsgebruik en seksverslaving.

De vrouwen hebben hun dna ooit opgestuurd naar een populair onlinebedrijf gespecialiseerd in verwantschapsonderzoek. Miljoenen Amerikanen maken daar jaarlijks gebruik van. Toezicht en regelgeving op het verhandelen van dna-gegevens staat in de VS nog in de kinderschoenen – met zijn boek laat Connelly zien welke gevaren daaraan kleven.

Een ander actueel onderwerp dat hij aansnijdt, is de wijze waarop journalistiek onder vuur ligt. Het is geen fijne tijd om journalist te zijn, constateert McEvoy. „Dit was het het tijdperk van nepnieuws, waarin journalisten door de machthebbers werden weggezet als vijanden van het volk. Links en rechts gingen kranten failliet en sommige mensen zeiden dat de hele industrie in een fatale neerwaartse spiraal zat.”

McEvoy weet zich in het tijdperk van nepnieuws staande te houden. De ervaren misdaadjournalist toont zich ook een man van zijn tijd: hij verruilt de schrijvende journalistiek en zet een succesvolle misdaadpodcast op.

Een gewaarschuwd man krijgt een vervolg om naar uit te zien: een verfilming is in de maak en Connelly schrijft zelf het scenario.