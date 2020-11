De wereld wordt gevormd door schimmel

Het grootste organisme op aarde is níét de blauwe vinvis. Het heeft geen ogen en geen reukorgaan, maar ook geen bladeren of bloemen. Het is zelfs niet te zien als je er bovenop staat.

Dat allergrootste organisme ter wereld is een schimmel met de naam Armillaria en leeft in de Blue Mountains in de Amerikaanse staat Oregon. Daar, over een oppervlak van zo’n tien vierkante kilometer, verspreiden de schimmeldraden zich langzaam door de bosbodem – hun snelheid wordt geschat op pakweg één meter per jaar. Samen vormen de witte, ragfijne draden een netwerk dat zwamvlok heet, of met een wetenschappelijker woord: mycelium. Een netwerk dat op z’n minst al tweeduizend jaar oud is.

Wie is Merlin Sheldrake? Merlin Sheldrake (1987) kreeg de liefde voor de natuur én verval mee van zijn vader, parapsycholoog Rupert Sheldrake (parapsychologen houden zich onder andere bezig met leven na de dood). Als kind al had Merlin een fascinatie voor rottende herfstbladeren, composthopen en korstmossen. Als tiener telde hij korstmossensoorten op grafstenen. Als mycoloog waagde hij zich aan psychedelica om het wezen van de paddestoel te doorgronden. Ook dompelde hij zichzelf onder in een fermentatiebad – een kuip vol rottende houtsnippers waarin avontuurlijke badderaars zich tegoed kunnen doen aan „een gloeiend heet bad, opgewarmd door niet meer dan verzengende ontbindingsenergie”. Op YouTube is een filmpje te zien waarin Sheldrake zijn boek Verweven leven opeet.

Dat mysterieuze mycelium speelt een hoofdrol in het net verschenen boek Verweven leven van de Britse mycoloog Merlin Sheldrake. Hij beschrijft het als „een anarchistisch filigrein van tere, piepkleine buisjes”, als „ecologisch bindweefsel, de levende naad waarlangs de wereld voor een groot deel aan elkaar is genaaid”, als „een levensvorm die ons dierlijke voorstellingsvermogen op de proef stelt”. En het is niet alleen aanwezig in de Blue Mountains, maar in elke bosbodem, in je achtertuin en soms zelfs in je huis.

Om mycelium beter te begrijpen is eerst wat schimmelkennis nodig. „Wereldwijd zijn er naar schatting ruim twee miljoen schimmels”, zegt Sheldrake aan de telefoon. Een paar duizend daarvan zijn eencellig – dat zijn de gisten, die bijvoorbeeld voor brood en bier gebruikt worden – maar verreweg het grootste deel is meercellig en vormt een mycelium. „Ook die rottende sinaasappel op je fruitschaal. Dat witte, pluizige wat je ziet zijn de schimmeldraden, en soms zie je zelfs kleine paarsige puntjes: de sporen.” Daarmee planten schimmels zich voort: uit elke spore groeien hyfen (dat zijn de afzonderlijke schimmeldraden) en die kunnen samen een compleet nieuw mycelium vormen.

Mycelium in de Wallowa Mountains in Oregon, VS. Foto Alamy Stock Photo

Lang niet altijd groeien de sporen direct uit het mycelium. Soms verspreiden ze zich via vruchtlichamen: de paddestoelen. Zo is het coniferenbos in de Blue Mountains bezaaid met honingzwammen – samen vormen ze het kleine stukje van de gigantische Armillaria dat níét aan het oog onttrokken is. Sheldrake: „Vergelijk het met een appelboom waarvan je alleen de appels zou zien.” Er bestaan zo’n 20.000 verschillende soorten paddestoelen. Bij sommige soorten komt er een grote sporenwolk vrij als je erop gaat staan (zoals bij de stuifzwammen), bij andere soorten zitten de sporen tussen lamellen of in buisjes onder de hoed (de plaatjes- en buisjeszwammen). En dan zijn er nog de truffels: ondergrondse paddestoelen, die sterk geuren zodat ze door dieren worden opgegraven en op die manier hun sporen kunnen verspreiden. „Wanneer we het aroma van een truffel ruiken, ontvangen we een boodschap van de truffel aan de wereld”, staat in Verweven leven.

Ook hyfen hebben seks

Het zijn niet alleen de paddestoelen en hun sporen die bijdragen aan de myceliumvorming. Ook de hyfen spelen daarin een actieve rol. Die kunnen zich vertakken en verbindingen aangaan met andere hyfen. Ze moeten in staat zijn om elkaar te herkennen, zegt Sheldrake, zodat ze weten of ze met een mogelijk vijandige soort te maken hebben, óf met een mogelijke voortplantingspartner. Want ook hyfen hebben seks. Of zoals Sheldrake het uitlegt in zijn boek: „Wil een zwartetruffelzwam bijvoorbeeld vrucht dragen, dan moeten de hyfen van het ene myceliumnetwerk zich verenigen met die van een ander afzonderlijk, geslachtelijk compatibel netwerk en er genenmateriaal mee delen.”

Gewoon eekhoorntjesbrood Foto Getty Images

Truffelzwammen zijn onder te verdelen in twee ‘paringssytemen’, voegt hij toe: plus en min. „Van voortplanting is sprake wanneer een min-hyfe een plus-hyfe aantrekt en ermee versmelt. De ene partner heeft een vaderrol en levert uitsluitend genenmateriaal. De andere speelt een moederrol, want levert genenmateriaal én voorziet in het ‘vlees’ dat rijpt tot truffels en sporen.”

Hyfen gaan niet alleen met elkaar verbindingen aan, maar ook met andere levensvormen, vertelt Sheldrake enthousiast. Met algen bijvoorbeeld („een korstmos is een gearrangeerd huwelijk tussen schimmels en algen”), maar ook met de uitlopers van boomwortels. In dat laatste geval ontstaan er mycorrhiza: samenwerkingsverbanden tussen schimmeldraden en wortelstelsels. Het is een mutualistisch verbond: beide soorten profiteren ervan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld parasitaire schimmels of saprofyten (die voedingsstoffen onttrekken aan dode organismen). De schimmels krijgen koolstof aangeleverd vanuit de boom, en de bomen krijgen voedingsstoffen als stikstof en fosfor die de schimmels aan de bodem onttrekken. „Voor de mens is die samenwerking interessant, want veel mycorrhizaschimmels produceren eetbare paddestoelen”, zegt Sheldrake. „Truffels, eekhoorntjesbrood, cantharellen, matsutake... Maar voor de bomen is het schimmelnetwerk essentieel.”

Al ruim twintig jaar spreken biologen van het wood wide web als ze het hebben over die ondergrondse transportsystemen tussen bomen. In het boek Benedenwereld, uit 2019, beschrijft de Britse natuurschrijver Robert Macfarlane hoe hij met Sheldrake op excursie gaat en over het nut van dit wood wide web praat: „Het schimmelnetwerk stelt planten ook in staat om stoffen uit te wisselen, zoals suikers, stikstof en fosfor. Een boom die doodgaat kan zijn stoffen bijvoorbeeld aan het netwerk afstaan, zodat de gehele gemeenschap ervan profiteert, en een boom die het zwaar heeft kan worden ondersteund met voedingsstoffen van de bomen ernaast.” Sheldrake zelf schrijft in zijn boek ook over rhizomorgen: holle bundels van hyfen. „Omdat afzonderlijke hyfen hol zijn en dus geen draden [...] zijn rhizomorgen lange buizen die uit vele kleine buisjes bestaan. Ze kunnen vloeistof veel sneller transporteren dan een afzonderlijke hyfe – volgens één waarneming met bijna anderhalve meter per uur – en maken het myceliumnetwerken mogelijk om over grote afstanden voedingsstoffen en water te vervoeren.” Als voorbeeld noemt hij een bos in Zweden waar een Armillaria-mycelium een rhizomorf vormde om een stroompje over te steken: de hyfenbundel hing in een kronkelende streng aan de onderkant van de brug.

Hoe doen ze het?

En dat werpt de vraag op: hoe dóén die hyfen dat allemaal? Hoe ‘weten’ ze waar ze moeten zijn? „De meeste schimmels zijn heel gevoelig voor licht, vocht en temperatuur”, zegt Sheldrake. „En hyfen kunnen de textuur van oppervlakten voelen. Ze bevinden zich in een brij van zintuiglijke informatie en ze hebben als het ware een sensorisch datasysteem geïntegreerd om zich te oriënteren. Maar waar dieren hun hersenen gebruiken om keuzes te maken, hebben myceliumnetwerken geen uniek, centraal besturingssysteem.” Hij vertelt over het werk van de Zweedse mycoloog Stefan Olsson, die micro-elektroden in de hyfen van een Armillaria-myceliumnetwerk stak, en zo „regelmatige, actiepotentiaalachtige impulsen” waarnam, die met pakweg een halve millimeter per seconde door het schimmeletwerk heengingen. „Olsson vermoedt dat schimmels met elektrische signalen berichten tussen verschillende delen van zichzelf kunnen verzenden: over voedsel, verwondingen en dergelijke.” Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog onduidelijk, maar vermoedelijk hangt het samen met het openen en sluiten van poriën in de hyfen, zegt Sheldrake. „Het klinkt sciencefictionachtig, maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij planten, algen en bacteriën – er zijn bacteriën die lange nanodraden produceren, met vezels die elektriciteit geleiden.”

Gewone berkenboleet Foto Getty Images

Hoewel een schimmelcomputer op basis van die signalen voorlopig nog toekomstmuziek is, zijn er al wetenschappers die biocomputers maken van slijmzwammen, schrijft Sheldrake. Die zouden gebruikt kunnen worden om de omgeving te monitoren. „Schimmels zouden veranderingen in de kwaliteit van de bodem of van water kunnen signaleren, net als verontreinigingen en andere aspecten van de omgeving waar ze gevoelig voor zijn.”

Na een dag hadden de slijmzwammen de efficiëntste route tussen de havervlokken gevonden

Ook voor andere maatschappelijke toepassingen worden myceliumnetwerken al gebruikt, bijvoorbeeld bij stedenplanning. Zo beschrijft Sheldrake in zijn boek hoe Japanse onderzoekers slijmzwammen gebruikten om te kijken of het ontwerp van het metronetwerk efficiënt was: „Havermoutvlokken stelden stedelijke knooppunten voor, felle lampen stonden voor obstakels, zoals bergen (slijmzwammen houden niet van licht). Na een dag hadden de slijmzwammen de efficiëntste route tussen de havervlokken gevonden en vertakten ze zich straalsgewijs tot een netwerk dat bijna identiek was aan het metronetwerk rond Tokyo.” En: „Een slijmzwammenfan vertelde me over een experiment dat hij had gedaan. Hij raakte vaak de weg kwijt in de Ikea en was dan minutenlang bezig de uitgang te zoeken. Hij besloot het probleem aan slijmzwammen voor te leggen en bouwde een doolhof op basis van de plattegrond van de Ikea bij hem in de buurt. En ja hoor, zonder bewegwijzering of hulp van medewerkers vonden de slijmzwammen de kortste route naar de uitgang.”

Penicillium roqueforti, een schimmel die gebruikt wordt bij de productie van blauwe kaas. Foto Getty Images

Schimmels verbinden zowel vakgebieden als levensvormen, zegt Sheldrake. „Ze geven de wereld vorm én helpen bij het afbreken ervan.” En ze behoren niet alleen tot de grootste maar ook tot de oudste organismen ter wereld. „Denk maar aan de Armillaria in de Blue Mountains. Vermoedelijk speelt mee dat het genoom van de soort heel stabiel is: er vinden weinig mutaties plaats.” Toch betekent dat niet dat elk mycelium een hoge leeftijd bereikt, voegt hij toe. „Het verschilt per soort. En zelfs voor een schimmel met goede genen zijn er allerlei manieren om te sterven. Bijvoorbeeld door een virusinfectie, of doordat het leefgebied wordt vernield door boskap.” Of doordat een hongerige fruitliefhebber een rotte sinaasappel van de fruitschaal pakt en de schil schoonschrobt, natuurlijk...