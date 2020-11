De hond wordt vaak tegen burgers ingezet en dat gaat weleens mis

De hond moet met de volle bek bijten. Niet half, want dan kunnen de haaktanden gemene wonden veroorzaken, legde het hoofd certificering politiehonden uit. Het dier vindt het „hartstikke leuk”, verzekert hij. Zembla, het onderzoeksprogramma van BNNVARA dat zich al decennia grommend door de wereld beweegt, had zich donderdag vastgebeten in de inzet van honden door de Nederlandse politie. Het was een memorabele tv-uitzending waarbij je steeds dacht dat je het ergste wel had gehad – waarna het erger werd.

De hond is ‘wapen nummer twee’ – na het vuurwapen het gewelddadigste middel dat agenten tegen burgers mogen inzetten. Dat gaat weleens mis, wat afschuwelijke beelden oplevert. We zagen een door lachgas onhandelbare Rotterdamse overlastgever, die zich in zijn auto had verschanst. Agenten stuurden door het raam een hond naar binnen, waar het dier de zittende man kon aanvallen.

Daarna werd de man getaserd, uit zijn auto gesleept en in de boeien geslagen. Tegen de hond riep men: „Los!” Nu ja: eigenlijk riep men „Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los!” Want als zo’n beest opgewonden is, gaat dat ten koste van de gehoorzaamheid – zoals ook uit een reeks andere beelden bleek. Als niets meer helpt hebben de begeleiders een ‘verwurgingskoord’ om bij het dier „de luchttoevoer iets te verminderen”. Ik vermoed dat de fase waarin het dier zijn baantje „hartstikke leuk” vindt dan wel voorbij is.

Zo’n arrestatiefilmpje – het slachtoffer kreeg later een schadevergoeding – roept vragen op en deze zaak werd met elk antwoord onrustbarender. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat honden ongehoorzaam zijn, te veel bijten of mensen in hoofd of nek te grazen nemen. Hoe vaak gebeurt het dat een politiehond over de schreef gaat? Daar waren, aldus de ‘portefeuillehouder surveillancehonden’, geen cijfers van. Honden die te gevaarlijk blijken, worden „uit roulatie genomen”. Hoe vaak gebeurt dat? „Dat wordt niet geregistreerd.”

Toen de vraag: „Neemt de kans toe dat de hond in het nekgebied bijt als je hem door een portierraam op hoofdhoogte inbrengt?” Zeker, zei de portefeuillehouder. „Het lijkt me ook niet verstandig.” Waarna Zembla een filmpje toonde waarin de Rotterdamse politie precies dit aan het oefenen was.

Dan verbaast het al niet meer dat er elf jaar geleden een rapport is geschreven met de oproep om de inzet van politiehonden beter te reguleren. En ook niet dat in verschillende zaken het proces-verbaal onvoldoende melding maakt van hondengeweld.

Dat gebeurde ook in het onthutsende verhaal van Arthur, een Pool die zo lang verward rondhing in een benzinestation dat de politie werd gebeld. Binnen twee minuten (tien, beweerde hij in het proces-verbaal) haalde de agent zijn hond. Arthur verschool zich in paniek achter een karretje. De agent tilde zijn hond op en gooide deze in de nek van de Pool, waarna deze hem tientallen malen beet. Buiten, toen Arthur eenmaal door verschillende mensen (en de hond) op de grond werd gehouden, schopte de agent hem drie keer.

Bij het proces tegen Arthur waren de bewakingsbeelden van pas gekomen, ook al omdat die de verklaringen van de hondenwerpende en schoppende agent ondermijnden. Helaas moest het OM melden dat de beelden ‘kwijt’ waren. Zembla vond ze wel – het zag er verschrikkelijk uit.

Na deze verbijsterende uitzending van Zembla kun je alleen maar hopen dat deze muis nog een staartje krijgt: in het belang van de arrestanten, de honden én hun begeleiders. Want het mag niet zo georganiseerd zijn dat de politiehond het slechtste in zijn baasjes naar boven haalt.