Criminele invloed bij een op de acht amateursportclubs

Criminele inmenging bij amateursportverenigingen is een groot, landelijk probleem waar politie en justitie desondanks nauwelijks tegen optreden. Bij een op de acht amateursportverenigingen waren in de laatste twee jaar signalen van criminele inmenging, maar clubs en bonden weten nauwelijks wat ze daarmee moeten doen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Bruinsma, het Mulier Instituut en de Universiteit van Tilburg, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Er zijn onder meer ruim 1.800 sportclubs ondervraagd en er is informatie verkregen bij politie- en justitiediensten die onderzoek doen naar de vermenging van de onder- en bovenwereld. Het is de eerste keer dat er landelijk onderzoek is gedaan naar de omvang van criminele inmenging bij amateursportclubs.

Ondermijning, de vermenging van de onder- en bovenwereld, was al een bekend probleem in de amateurvoetbalwereld, maar blijkt nu in vrijwel alle sporten aanwezig. Voor het onderzoek werden bonden en verenigingen van tien verschillende sporten geraadpleegd – allemaal herkenden ze het probleem. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een strafblad die bestuurslid worden bij een sportclub, het witwassen van crimineel geld via de clubs of het gebruiken van kantines of ander clubterrein voor criminele doeleinden. Vooral clubs met een eigen kantine of een businessclub voor sponsoren zijn kwetsbaar, net als verenigingen waarbij het bestuur vaak wisselt.

Bijvangst

Uit het onderzoek blijkt ook dat politie en justitie nauwelijks onderzoek doen naar criminele inmenging bij sportclubs. „In de meeste gevallen komt criminele betrokkenheid bij een sportvereniging pas aan het licht wanneer de persoon in kwestie onderwerp is geworden van een opsporingsonderzoek naar andere criminele activiteiten. Criminele inmenging in de sportwereld is, in andere woorden, eerder ‘bijvangst’ dan het startpunt van analyses en publieke interventies”, schrijven de onderzoekers.

Lees ook: de KNVB waarschuwde clubs voor een Zeeuwse miljonair

Vorig jaar zomer bleek al dat zeker tien amateurvoetbalclubs in Brabant en Zeeland mogelijk onder invloed staan van criminelen. Er zouden dubieuze sponsors zijn, er waren vermoedens van witwassen en drugshandel. Het werd destijds onderzocht door de Taskforce Zeeland-Brabant, een samenwerking van verschillende overheidsdiensten die strijden tegen georganiseerde misdaad. Bij één amateurclub werden sponsoren in verband gebracht met drugshandel – spelers zouden tonnen aan zwart geld krijgen.

Voetbalbond KNVB reageerde destijds geschrokken. „Criminelen ondermijnen de sport en daarmee de maatschappelijk kracht van sport. Daar maken wij ons zorgen over”, schreef de bond in een verklaring. De KNVB moest die waarschuwing een paar maanden later, in november 2019, nog eens herhalen. Uit een rondgang van RTL Nieuws langs 386 amateurclubs was toen gebleken dat bij zeventig voetbalclubs „signalen” van ondermijning waren. Daarmee werd duidelijk dat criminelen invloed hebben verworven bij amateurclubs verspreid over het hele land. Nu is dus bekend geworden dat het probleem niet alleen in het voetbal speelt.

„We moeten alerter zijn op het willen zien van dit soort problematiek”, zegt Monique Bruinsma, een van de onderzoekers. „Een sportvereniging heeft een sociale functie. Een crimineel kan daar werken aan zijn imago door bijvoorbeeld rondjes te geven of de club te sponsoren. Dat kan omslaan in vervelende inmenging, zoals het witwassen van geld via de cashstromen bij de club. Als clubs, gemeenten of politiediensten dat niet op tijd zien, kan een club speelbal worden van criminelen. Dat is klassieke vermenging van de onder- en bovenwereld.”