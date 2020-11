Na de boodschappen ga ik op een Rotterdams plein bij de bloemenkraam een boeketje halen. In een van de emmers staan bloemen die ik nooit eerder heb gezien. Een andere klant is me voor en vraagt naar de herkomst van de naam ‘Lollypops’ op het kaartje.

„Ja, dat heb ik bedacht”, zegt de verkoopster. „Ze heten eigenlijk ‘Turks gras’, maar dan krijg ik de hele dag gezeik!”

