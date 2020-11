Bijt de politiehond niet te snel en te hard?

De Nationale Politie gaat onderzoeken of de regels voor de inzet van politiehonden nog wel voldoen. Ook wordt de ‘certificering’ van dergelijke honden nader bekeken.

Dat heeft de korpschef van de Nationale Politie Henk van Essen vrijdag bekendgemaakt. Het besluit volgt op een uitzending van tv-programma Zembla van afgelopen donderdag. Daarin waren beelden te zien van zeer gewelddadige inzet van politiehonden. Het ging onder meer om de arrestatie van een niet-gewelddadige man in Rotterdam in mei van dit jaar waarbij de politie een hond losliet op de verdachte die in zijn auto zat. Ook was te zien hoe de politie in 2016 een verwarde Poolse man in een tankstation in Rhoon een politiehond in zijn nek gooit. De man raakte zwaargewond. Politiewetenschapper Jaap Timmer sprak in de uitzending van „marteling” door de politie.

Al ruim tien jaar wordt er door de politie gesproken over het opnemen van voorwaarden voor de inzet van diensthonden in de Ambtsinstructie voor de politie. Er gelden nu alleen richtlijnen waar agenten zich met hun honden aan moeten houden. In Nederland werken ongeveer vierhonderd hondengeleiders bij de politie.

Heftige beelden

De baas van de politie spreekt van „heftige beelden” in Zembla maar beklemtoont dat de diensthond voor de politie volgens hem een noodzakelijk en verantwoord geweldsmiddel is. „Diensthonden worden jaarlijks duizenden keren ingezet. Het afgelopen jaar was er sprake van 360 bijtincidenten. De inzet van de honden zorgt ervoor dat veel gevaarlijke situaties worden voorkomen of beëindigd”.

Volgens politiewetenschapper Timmer wordt de politiehond ten onrechte „aangeprezen als een beheersbaar middel”. Dat klopt volgens hem niet omdat „noch bij training noch bij inzet ze op commando blijken te lossen. Er zijn veel gevallen waarbij de hond zoekend wordt ingezet, maar meteen gaat bijten. Ze zijn dan dus niet onder toezicht”.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil dat er in overleg met de minister van Justitie en regioburgemeesters nader wordt gesproken over de inzet van politiehonden. Hij wil ook dat politiehonden „worden afgekeurd” als ze niet gehoorzamen op een commando om een verdachte los te laten.

Er is een voorstel om in de Ambtsinstructie op te nemen dat je een diensthond mag inzetten tegen iemand die zich verzet tegen aanhouding „als die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld”. Die formulering is volgens Timmer veel te ruim. „Dat betekent dat je de hond dus ook kunt inzetten voor de aanhouding van bijvoorbeeld een winkeldief. Dat moet je niet willen.”

Rechtmatig geweld

De baas van de Rotterdamse politie Fred Westerbeke wijst kritiek op zijn hondengeleiders in de door Zembla getoonde zaken van de hand. Hij zegt dat in twee van de drie zaken het OM in Rotterdam „het gebruikte geweld als rechtmatig bestempelde”. In een zaak loopt nog een intern onderzoek tegen een hondengeleider.

In Rotterdam hebben de coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA plus oppositiepartijen Nida en Denk schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De partijen willen onder meer weten hoe er wordt omgegaan met honden die niet luisteren naar de commando’s. „Worden deze nog ingezet? Of worden deze niet meer ingezet tot dat ze voldoende getraind zijn? Inzet van niet goed getrainde honden kan namelijk gevaren opleveren voor zowel mensen als het dier zelf.”

Ook in de gemeenteraad van Den Haag zijn vragen gesteld door de fracties van de Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, Islam Democraten en Nida. Fatima Faïd, Stadspartij, zegt geschokt te zijn. „Na het kijken van de Zembla aflevering zou je bijna denken dat het beter is om te worden neergeschoten dan gebeten door een hond.”