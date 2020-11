Bij de speurtocht naar de geheimen van het sporthart loopt Nederland voorop

De voetballers Daley Blind (Ajax), Miklós Fehér (Benfica), Michael Jansen (Vitesse), Marc-Vivien Foé (nationaal elftal Kameroen), Abdelhak Nouri (Ajax), Antonio Puerta (Sevilla). De Belgische wielrenners Michael Goolaerts en Daan Myngheer. De Noorse zwemmer Dale Oen. De Amerikaanse basketballer Michael Ojo.

Met enige regelmaat wordt een topsporter getroffen door een acuut hartprobleem, soms letterlijk voor het oog van de tv-camera’s. In het ene geval overlijden ze ter plekke of lopen ze blijvende hersenschade op. In het andere gaat het om een goed behandelbare ritmestoornis. Maar vrijwel altijd zijn het incidenten met grote maatschappelijke impact.

Het roept bijna altijd vragen op: worden topsporters voldoende gecontroleerd? Was de sport zelf een oorzaak?

Niemand is tegen het voorkomen van hartproblemen, maar de praktijk leert dat preventie sterk verschilt per sport en dat elk land er andere richtlijnen op nahoudt. Waar Italiaanse sporters bij wet verplicht zijn een hartfilmpje te laten maken – ongeacht hun niveau – gruwen ze daar in de VS van. Waar de ene bond een hart-echo vanzelfsprekend vindt, zegt de andere: overdreven. Mede daardoor blijven belangrijke vragen onbeantwoord: wat kun je vragen van een topsporthart? En: zijn onregelmatigheden op een hartfilmpje voor álle topsporters gevaarlijk of alleen voor sommigen?

Topsportarts Maarten Moen van NOC-NSF spreekt van „een lappendeken”. Drie jaar geleden besloten hij en collega Cees-Rein van den Hoogenband dat de harten van Nederlandse topsporters systematischer gescreend moesten worden. Ze wilden een standaard systeem optuigen dat op termijn als voorbeeld voor de rest van de wereld kan dienen. Een ambitieus maar werkbaar plan, mits ze de juiste experts bij hun plan konden betrekken.

Ze zochten contact met sportcardioloog Harald Jorstad van het Amsterdam UMC. Hij is opgeleid en gepromoveerd in Amsterdam en gespecialiseerd in preventiecardiologie. Jorstad hield al poli op het Sportmedisch Centrum Papendal en zou nu honderden potentiële olympische sporters aan een onderzoek kunnen onderwerpen. Mensen met een uitzonderlijk talent die het uiterste van zichzelf en hun hart vergen. Dat had geen onderzoeker voor hem op zo’n schaal gedaan.

De Noorse zwemmer Dale Oen overleed aan de gevolgen van een hartinfarct, veroorzaakt door een verstopte slagader. Dat risico was gemist tijdens de controles

De van oorsprong Noorse Jorstad (40) is de eerste cardioloog in Nederland die een opleiding sportcardiologie volgde. Binnen zijn vakgebied geldt hij als pionier. Zo werkt hij bijvoorbeeld mee aan de oprichting van een Europese opleiding voor specialisten in de preventie cardiologie – iets dat ook de topsport ten goede kan komen.

Tweehonderd topsporters

Na twee jaar voorbereidend werk ging Jorstad vorig jaar aan de slag op nationaal sportcentrum Papendal en in het Amsterdam UMC. Hij onderwierp sindsdien tweehonderd topsporters aan een uitgebreid hartonderzoek: inspanningstesten, een hartecho, mri-scan en cholesterol-prikken om aangeboren afwijkingen in de vetstofwisseling op te sporen. Ook sloeg hij bloed op in vriezers om genetische kaarten te maken van potentiële ziekteverwekkers. Zo probeert hij te voorkomen wat de Noorse zwemmer Dale Oen overkwam. Die overleed in 2012 tijdens een trainingskamp aan de gevolgen van een hartinfarct, veroorzaakt door een verstopte slagader. Dat risico was gemist tijdens de controles op zijn hart.

Jorstads eerste testgroep bestaat uit olympiërs en paralympiërs die volgend jaar uitkomen in Tokio. Maar het doel is om alle ruim achthonderd sporters met een topsportstatus door de molen te halen, zegt hij. „We zitten nu al op de grootste verzameling mri’s bij topsporters ooit bekeken in de cardiologische wereld.”

Waar de onderzoeken – hartfilmpje, echo, mri, bloedonderzoek – meestal over een paar maanden worden uitgesmeerd, worden die nu gezamenlijk gepland. „Het kost sporters een paar uur op één dag. Ook na hun carrière blijven we hen nog jaren volgen. Leaner and meaner, dat wel, maar hartproblemen haal je er door de goede baseline uit.”

Alle testresultaten worden besproken met een groep van meer dan twintig hartexperts uit het hele land: cardiologen, sportartsen, genetici en radiologen. Per geval bekijken die wat de belemmeringen en risico’s zijn. Jorstad: „Als je zo veel gevallen achter elkaar bespreekt kom je soms tot andere conclusies. Zo ontdekten we dat littekens in het hart – waarvoor cardiologen doorgaans heel bang zijn omdat ze zijn geassocieerd met hartritmestoornissen die tot een plotse dood kunnen leiden – bij de meerderheid van sporters voorkomen die hoog dynamisch bezig zijn. De littekens zitten op een specifieke plek: de aanhechting van de rechter- op de linkerkamer. Waar we een paar jaar geleden concludeerden dat het hart te veel belast werd, zeggen we nu: er is geen aanwijzing dat dit het voorportaal is van een hartziekte. We gaan deze man of vrouw niet onterecht een negatief sportadvies geven.”

Jorstad vertelt dat ook cardiologen zich door het nieuwe testsysteem beter beschermd voelen. „Voor een cardioloog is het niet makkelijk op eigen houtje ingrijpende beslissingen te nemen. Je bent bang dat je iemands carrière afpakt, maar je bent nóg banger dat iemand aan een plotse hartdood overlijdt. Nu artsen casussen als groep bespreken, zijn ze minder restrictief en defensief. Gezamenlijk kaart je alle mogelijkheden af en voorkom je blinde vlekken.”

Medische ethiek

Volgens Jorstad heeft de nieuwe aanpak geleid tot een verschuiving in het denken over ethiek. „Een hoogleraar medische ethiek in het Amsterdam UMC heeft met ons meegedacht. Vroeger brachten we bij twijfel al snel een negatief advies uit. Nu handelen we pas als er harde aanwijzingen zijn dat een sporter een hartritmestoornis kan oplopen of kans maakt op een verslechterde prognose.”

Bij twijfel over het hart tóch doorgaan met topsport kan voor atleten ook spannend zijn. Maar volgens Maarten Moen ervaren ze dat niet zo. Als arts van vier olympische teams kreeg hij nog geen enkele negatieve reactie. „Het geeft sporters rust, omdat ze weten dat er geen betere screening in de wereld bestaat. En zelden krijgen ze nu te horen dat ze niet meer mogen trainen of ongeschikt zijn voor de topsport. Omdat we bijvoorbeeld zeggen dat een testresultaat afwijkend is voor een turner, maar normaal voor een voetballer. De ene sporter stelt andere eisen aan zijn lichaam dan de andere. Soms kunnen we ook zekerheid bieden door bijvoorbeeld een klein, onderhuids diagnostisch apparaatje [interne hartritmerecorder] te plaatsen, zodat ze worden gewaarschuwd voordat er iets mis gaat. Door de screening kunnen we dat tijdig doen.”

De testresultaten worden onderverdeeld in drie categorieën: groen (niks aan de hand), groen met follow-up (doorgaan met sporten, maar controles bij een sportcardioloog en soms aanpassingen in training of medische hulpmiddelen) of rood (stoppen met topsport). Van de tweehonderd sporters die Jorstad tot nu toe gescreend heeft, viel niet een in die laatste categorie. Nog voordat sporters daarin belanden, neemt hij soms al extra maatregelen, „om te voorkomen dat het hart op de verkeerde manier wordt belast”.

Buiten bewustzijn

Voormalig Vitesse-speler Michael Jansen (36) had maar wat graag aan zo’n uitgebreide screening onderworpen willen worden. In het voorjaar van 2005 raakte hij een halve minuut buiten bewustzijn tijdens een thuiswedstrijd tegen Ajax. De volgende dag hervatte hij de training, maar moest hij afhaken met hoofdpijn en misselijkheid.

Neurologisch onderzoek in Nijmegen wees uit dat Jansen aan een hartritmestoornis leed; hij kon zijn loopbaan als profvoetballer verder wel vergeten, zei de arts. Maar een cardioloog in Leiden dacht daar heel anders over. Hij plaatste een kastje ter grootte van een luciferdoosje tegen Jansens borstspier. Die kon waarschuwen als zijn hart onregelmatigheden vertoonde. „Mijn goede, zwijgzame vriend”, zou hij het apparaat gaan noemen.

Het onderzoek van Jorstad is opgevallen in de sportwereld. Het Internationaal Olympisch Comité kijkt met interesse naar zijn werk

Het verschil in behandelplannen zorgde destijds voor onduidelijkheid bij zijn club, zegt Jansen nu. „De ene arts vond: bij twijfel niet doen. De andere zei: bij twijfel doen wij er alles aan die twijfel weg te nemen. Begrijpelijk dat je als club een second opinion wil, maar wat moet je met zo’n uitkomst?”

Het zal er mede toe hebben geleid dat Jansen pas na tweeënhalf jaar zijn eerste wedstrijd voor Vitesse speelde. Het kastje registreerde meerdere keren een hartritmestoornis en de medicijnen die hij slikte beïnvloedden zijn prestaties in negatieve zin. Jansen haalde nooit meer zijn oude niveau.

De oud-voetballer ondervond ook dat per land anders over preventief hartonderzoek wordt gedacht. Wat in Nederland voor een goede testuitslag doorging, hoefde dat niet in Italië te zijn. „Daar golden hele andere eisen. Dat zorgde bij spelers – ook bij mij – voor veel onzekerheid.”

In die zin zou het goed zijn als Europa, of zelfs de wereld, hetzelfde cardio-screeningssteem hanteerde, zegt Jansen. „Je legt je sneller bij een uitslag neer, omdat je weet dat het bij een andere arts, in een ander land, niet anders is.”

Bij Vitesse kreeg hij één of twee keer in vier jaar tijd een hartscreening. In het nieuwe systeem zou hij continu gemonitord worden. Het geeft wel te denken, zegt Jansen: hadden ze zijn afwijking in deze tijd eerder opgespoord?

Het onderzoek van Jorstad is opgevallen in de sportwereld. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kijkt met interesse naar zijn werk. „Het behoort tot de voorhoede van het medische sportonderzoek”, aldus een woordvoerder. Ook Ajax onderwerpt haar selectie bij Jorstad aan eenzelfde soort hartscreening als de olympiërs en paralympiërs.

Topsportarts Moen van NOC-NSF is verheugd over de interesse. „Dit gaat internationaal heel veel impact hebben”, zegt hij.